Split: Od skidanja vjenčanog prstane s ruke do zapaljenja odjeće na balkonu

Vatrogasci su imali pune ruke posla – požari su zabilježeni diljem županije, najviše intervencija na području Splita i Dalmatinske zagore

U razdoblju od ponedjeljka 30. prosinca u 6 sati do utorka 31. prosinca u 6 sati, vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije odradili su veći broj intervencija, među kojima su zabilježeni požari otvorenog prostora, požari objekata te tehničke intervencije.

Splitski profesionalni vatrogasci intervenirali su šest puta. U 8:59 planuo je požar u podrumu nebodera u Iločnoj ulici, dok su tijekom dana dvaput otvarali stanove u Osječkoj ulici i na Pujankama. U 15:02 intervenirali su u KBC-u Split zbog skidanja prstena, a navečer su gasili požar trave kod trgovačkog centra Mall of Split te požar odjeće na balkonu u Ulici Vrboran.

Na području Dubrave (Sinovčići) DVD Žrnovnica je u 14:40 pružio ispomoć u gašenju požara otvorenog prostora, pri čemu je opožareno oko jednog hektara trave i raslinja.

Što se tiče ostatka županije, najzahtjevnija intervencija zabilježena je u mjestu Orah (Vujičići), gdje je u 4 sata ujutro izbio požar na obiteljskoj kući. Vatra je zahvatila kat i potkrovlje, a ugašena je u 15:55 uz djelovanje DVD-a Vrgorac. Na otoku Visu zabilježeno je neprijavljeno spaljivanje otpada kod Oključana, koje su ugasili DVD Komiža i DVD Vis.

Brojni su požari trave i niskog raslinja planuli na području Dicma, Otišića, Obrovca Sinjskog, Ričica, Vinjana Donjih, Trogira, Sinja, Kaštel Lukšića, Prološca i Zmijavaca. U većini slučajeva opožarene su površine od nekoliko stotina kvadrata do nekoliko hektara, a intervenirale su profesionalne postrojbe i DVD-ovi iz Sinja, Imotskog, Dicma, Trilja, Vrlike, Gata i drugih mjesta. U Kaštel Lukšiću gasio se požar na obiteljskoj kući, dok su u Makarskoj vatrogasci uklanjali stablo koje je prijetilo padom. Zabilježena je i tehnička intervencija otvaranja vrata u Dućama.

Ukupno gledano, kraj prosinca donio je pojačan broj intervencija, a vatrogasci apeliraju na građane da izbjegavaju nekontrolirano spaljivanje i poštuju sve propisane mjere zaštite od požara.