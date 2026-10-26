Split obilježio 82. obljetnicu oslobođenja od fašizma: „Takve datume nikada ne smijemo zaboravljati”

Split je danas, 26. listopada, obilježio 82. obljetnicu oslobođenja grada od fašizma. Program u organizaciji Grada Splita i Udruge antifašista i antifašističkih boraca Grada Splita započeo je polaganjem vijenaca na Gradskom groblju Lovrinac, kod Spomen-kosturnice pripadnicima Narodnooslobodilačke borbe, a nastavljen je na Narodnom trgu, gdje su vijenci položeni na spomen-ploču osloboditeljima grada.

Nakon polaganja vijenaca na splitskoj Pjaci, dogradonačelnik Ivo Bilić poručio je kako se jedan od najvažnijih datuma u novijoj povijesti grada nikada ne smije zaboraviti.

"Danas slavimo 82. obljetnicu oslobođenja grada Splita. To je jedan od najvažnijih dana u novijoj povijesti našega grada i mislim da takve datume nikada ne smijemo zaboravljati. Povijest u kojoj smo stekli slobodu od okupatora i fašizma mora nam biti zalog za budućnost", istaknuo je Bilić.

Naglasio je kako upravo na tim temeljima treba graditi zajedništvo i budućnost grada.

"Zajedništvo je nekada možda floskula, ali u ovom gradu uvijek moramo težiti tome da oko važnih pitanja budemo zajedno. Samo tako možemo našim mladima osigurati svijetlu budućnost", poručio je.

Bogović: „Nestvarno je da danas veličamo ono protiv čega smo se borili”

Na aktualna društvena zbivanja i pojave veličanja fašizma osvrnuo se Tomislav Bogović, potpredsjednik Udruge antifašista i antifašističkih boraca Grada Splita.

Upitan koliko je važno obilježavati ovakve povijesne datume u trenutku kada se na ulicama mogu čuti poruke koje izazivaju zabrinutost, Bogović je upozorio da je situacija izmakla kontroli.

"Ta je histerija očito izmakla kontroli. Ni na koji način ne želim opravdavati vodstvo Torcide, njegovo djelovanje ni njegove postupke. Međutim, siguran sam da to nije mišljenje velike većine torcidaša i navijača Hajduka. Toga moramo biti svjesni", kazao je.

Posebno je upozorio na proturječje između vrijednosti za koje su se hrvatski branitelji borili u Domovinskom ratu i poruka koje se danas pojavljuju u javnosti.

Naglasio je kako Split ima bogatu povijest borbe za slobodu, kako tijekom Drugog svjetskog rata, tako i tijekom Domovinskog rata.

"Borci Prvog splitskog partizanskog odreda i mladići 4., 114., 141. i 158. brigade Hrvatske vojske borili su se za iste stvari. Borili su se za slobodu koju danas uživamo, ali ne na način na koji nam se ona u pojedinim trenucima pokušava prikazati", istaknuo je.

„Ovo nije navijačko ludilo, ovo je ideološko ludilo”

Bogović je poručio kako ovogodišnja obljetnica ima posebnu težinu upravo zbog aktualnih društvenih okolnosti i pokušaja relativizacije povijesnih činjenica.

"Ljudi su tada i danas ratovali za istu stvar, a to je sloboda kao najviša vrijednost koju bi svako društvo trebalo čuvati. Ne smijemo se dovoditi u situaciju da preispitujemo povijesne činjenice. One su takve kakve jesu, odgovarale nam više ili manje, i ne mogu se promijeniti", kazao je.

Govoreći o navijačkoj kulturi, istaknuo je da i sam kao bivši pripadnik Torcide dobro poznaje navijački mentalitet, ali da ono čemu danas svjedočimo, prema njegovu mišljenju, nadilazi granice navijanja.

"Ovo ludilo koje se danas događa nije navijačko ludilo. Kao bivši član Torcide apsolutno smatram da je navijačko ludilo potrebno. Ali ovo nije navijačko ludilo, ovo je ideološko ludilo i toga se jednostavno treba riješiti", poručio je.

Kritiku je uputio i državnim institucijama, propitujući jesu li na vrijeme reagirale na pojavu ekstremističkih poruka u javnom prostoru.

"Pitanje je radi li država sada na tome ili je trebala znatno ranije reagirati, a ne dopustiti da u javni prostor, pa i kroz Hrvatski sabor, ulaze određene konotacije koje su suprotne ustavnim odredbama Republike Hrvatske", zaključio je Bogović.

Obilježavanje 82. obljetnice oslobođenja Splita nastavljeno je svečanošću u Gotičkoj dvorani Muzeja grada Splita.