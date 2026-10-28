Split obilježio 144 godine od pobjede narodnjaka, Stanišić čestitao rođendan Torcidi: 'Pretjerali su, ali to su naša djeca'

Split je danas obilježio 144. obljetnicu pohrvaćenja splitske Općine i povijesne pobjede Narodne stranke na izborima za Općinsko vijeće. Tim povodom gradonačelnik Tomislav Šuta položio je vijenac na spomen-ploču na kući Pavlović, u kojoj se danas nalazi Glazbena škola Josipa Hatzea, u Ulici kralja Tomislava.

Riječ je o jednom od ključnih događaja splitske povijesti, kada je 28. listopada 1882. godine konstituirano prvo hrvatsko Općinsko vijeće, čime je započelo novo razdoblje u političkom i nacionalnom životu grada.

Gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je kako je pobjeda narodnjaka predstavljala prekretnicu za hrvatski jezik, identitet i prava Hrvata u Dalmaciji.

"Točno prije 144 godine, 28. listopada 1882., narodnjaci su pobijedili u Splitu i to je bila prekretnica za hrvatski jezik, identitet i prava Hrvata u Dalmaciji. Taj povijesni trenutak i sve ono što se tada događalo moramo njegovati i obilježavati jer je riječ o prekretnici za hrvatski narod u Dalmaciji. Ovom prilikom prisjećamo se svih onih koji su se borili u vrijeme hrvatskog narodnog preporoda", kazao je Šuta.

Naglasio je kako je očuvanje nacionalnog identiteta i danas jednako važno.

"Svi znamo kakvo je bilo stanje na području cijele Hrvatske i koliko je dug bio put stvaranja i zaštite hrvatskog jezika i našeg identiteta. To je dokaz da moramo čuvati svoje vrijednosti kroz povijest. Danas, kada imamo slobodu, moramo čuvati sve one vrijednosti za koje su se borili hrvatski branitelji i svi naši prethodnici te dati svoj doprinos kako bismo i dalje živjeli u slobodi i demokraciji", poručio je gradonačelnik.

Stanišić: Žao mi je što mnogi ne znaju što danas obilježavamo

Predsjednik splitskog Gradskog vijeća Igor Stanišić istaknuo je kako je riječ o velikom datumu splitske i hrvatske povijesti, koji, prema njegovu mišljenju, nije dovoljno poznat javnosti.

"Veliki je ovo dan splitske i hrvatske povijesti, za koji nažalost malo ljudi zna. Dok stojimo ovdje, vidim da nas ljudi blijedo gledaju i ne znaju što se danas obilježava. Zbog toga mi je žao, a na nama je da ovaj datum promoviramo", rekao je Stanišić.

Podsjetio je na povijesne okolnosti konstituiranja prvog hrvatskog Općinskog vijeća u Splitu.

"Ovo je datum kada je u zgradi iza nas konstituirano prvo hrvatsko Gradsko vijeće u Splitu, kada je prvi put progovoreno hrvatskim jezikom. Najstariji vijećnik tada je bio Ivan Brajević, a za prvog gradonačelnika iz redova narodnjaka izabran je Duje Rendić-Miočević. Tada je krenuo zamah ne samo za splitsku nego i za hrvatsku povijest", istaknuo je.

Osvrnuo se i na Torcidu: 'Pretjerali su, ali nemojmo zaboraviti da su to naši sugrađani'

Stanišić je povijesnu obljetnicu povezao i s nedavnim obilježavanjem oslobođenja Splita, a potom se osvrnuo na aktualne događaje vezane uz Torcidu i posljedice navijačkih izgreda.

"Možda nije popularno ovo što ću reći. Rođendan je Torcide, čestitao bih im. Neću ih pravdati, pretjerali su i svi smo ih osudili, ali mislim da je sada malo previše osuda u medijskom prostoru. Svima nam je žao, Hajduk ispašta, a ispaštamo i svi mi koji volimo Hajduk. Neće biti publike u Europi, koju smo čekali 16 godina", rekao je Stanišić.

Ponovio je kako ne opravdava postupke navijača, ali smatra da se ne smije zaboraviti da je riječ o mladim ljudima kojima treba pomoći.

"Pretjerali su, ne opravdavam ih, ali nemojmo zaboraviti da su to naši sugrađani, naša djeca, da su to mladi ljudi i da im trebamo pomoći", zaključio je Stanišić.