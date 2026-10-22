Split obilježava 82. obljetnicu oslobođenja od fašizma: Položit će se vijenci i održati svečanost

Split će u ponedjeljak, 26. listopada, svečano obilježiti 82. obljetnicu oslobođenja grada od fašizma. Program obilježavanja organiziraju Grad Split i Udruga antifašista i antifašističkih boraca Grada Splita, a uključuje polaganje vijenaca i prigodnu svečanost. Obilježavanje će započeti polaganjem vijenaca na Gradskom groblju Lovrinac, kod Spomen-kosturnice pripadnicima Narodnooslobodilačke borbe (NOB), u znak sjećanja na one koji su sudjelovali u borbi protiv fašizma. Nakon toga predviđeno je polaganje vijenca na spomen-ploču osloboditeljima grada na Narodnom trgu, odnosno Pjaci.

Svečanost u Muzeju grada Splita

Središnji dio obilježavanja bit će svečanost u Gotičkoj dvorani Muzeja grada Splita, kojom će se odati počast sudionicima oslobođenja grada. Split je oslobođen 26. listopada 1944. godine, a ovogodišnjim programom obilježava se 82 godine od tog povijesnog događaja. Obljetnica je ujedno prilika za prisjećanje na žrtve Drugog svjetskog rata i antifašističku borbu koja je obilježila jedan od najvažnijih trenutaka u novijoj povijesti Splita.

Kako je grad oslobođen 26. listopada 1944. godine?

Split je 26. listopada 1944. godine oslobođen od fašističke okupacije, čime je završilo jedno od najtežih razdoblja u novijoj povijesti grada. Nakon talijanske okupacije, koja je započela 1941. godine, i njemačkog preuzimanja grada nakon kapitulacije Italije 1943., Split je godinama živio u ratnim okolnostima, obilježenima represijom, stradanjima i otporom okupacijskim vlastima. Oslobođenju su prethodile borbe na prilazima gradu, osobito na području Žrnovnice, Klisa i Solina. Postrojbe 20. i 26. dalmatinske divizije Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije napredovale su prema Splitu, zbog čega su se njemačke i ustaške snage tijekom noći s 25. na 26. listopada povukle iz grada. Jutro 26. listopada 1944. ostalo je zabilježeno kao trenutak velikog slavlja među Splićanima. Prema povijesnim zapisima, unatoč kiši, brojni građani izašli su na gradske ulice kako bi dočekali partizanske jedinice. Crkvena zvona označila su oslobođenje, a stanovnici su pozdravljali dolazak osloboditelja nakon dugih godina okupacije.

Taj datum ostao je trajno upisan u povijest Splita kao simbol završetka okupacije i pobjede antifašističkog pokreta, ali i kao podsjetnik na sve one koji su tijekom Drugog svjetskog rata izgubili živote u borbi za slobodu.