Split obilježava 35. obljetnicu povijesne Pomorske bitke: Ne propustite svjedočanstva o danima kada su se branili Split i hrvatski Jadran

U povodu 35. obljetnice Pomorske bitke za Split, jedne od značajnih epizoda Domovinskog rata na Jadranu, u Splitu će se održati tribina pod nazivom „Hrvatska vas zove“ (10).

Ogranak Matice hrvatske u Splitu i Hrvatska družba povjesničara „Dr. Rudolf Horvat“ organiziraju tribinu posvećenu događajima iz 1991. godine, ulozi hrvatskih branitelja te obrani Splita i hrvatske obale tijekom Domovinskog rata.

Tribina će se održati u utorak, 27. listopada 2026. godine, od 18 do 20 sati, u dvorani Dominikanskog samostana u Splitu, na adresi Hrvojeva 2.

Na tribini će sudjelovati:

Dr. Mihovil Biočić , kirurg i ratni ravnatelj KBC-a Split.

, kirurg i ratni ravnatelj KBC-a Split. Miroslav Lozina , osnivač Hrvatske ratne mornarice i predsjednik Udruge marinaca RH „Knez Domagoj“.

, osnivač Hrvatske ratne mornarice i predsjednik Udruge marinaca RH „Knez Domagoj“. Mr. sc. Stjepan Lozo, povjesničar, utemeljitelj i dugogodišnji ravnatelj Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu te autor knjige „Obrana Jadrana u hrvatskom ratu za neovisnost 1991.“

Sudionici će govoriti o okolnostima obrane Splita, stvaranju Hrvatske ratne mornarice i važnosti pomorskih operacija tijekom Domovinskog rata.

Tribina je ujedno prilika za podsjećanje na hrabrost i žrtvu hrvatskih branitelja te očuvanje povijesne istine i sjećanja na događaje koji su obilježili stvaranje samostalne hrvatske države.

Ulaz na tribinu je slobodan, a organizatori pozivaju građane, hrvatske branitelje, povjesničare i sve zainteresirane da svojim dolaskom pridonesu obilježavanju ove obljetnice.