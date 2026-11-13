Split obilježava 35. obljetnicu Dana obrane grada: Šuta, Stanišić i Boban odali počast poginulim hrvatskim braniteljima

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita Igor Stanišić, gradonačelnik Tomislav Šuta i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban položili su vijence i zapalili svijeće na Braniteljskom groblju Lovrinac, odajući počast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima. Kako je objavio Grad Split, obilježavanju ove značajne obljetnice pridružili su se predstavnici državne i lokalne vlasti, Hrvatske ratne mornarice, braniteljskih udruga, učenici te brojni uzvanici.

U programu i isplovljavanje broda Hrvatske ratne mornarice

Obilježavanje 35. obljetnice Dana obrane Splita i razbijanja pomorske blokade Jadrana organizira Udruga veterana Hrvatske ratne mornarice. Uz polaganje vijenaca i paljenje svijeća, program uključuje isplovljavanje broda Hrvatske ratne mornarice, svetu misu te svečanu akademiju.

Sjećanje na obranu Splita i hrvatskog Jadrana

Obilježavanjem ove obljetnice odaje se počast hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u obrani Splita i hrvatskog Jadrana tijekom Domovinskog rata. Iz Grada Splita poručuju kako sjećanje na njihovu hrabrost, žrtvu i doprinos predstavlja trajnu obvezu, ali i izraz zahvalnosti svima koji su sudjelovali u obrani grada i domovine.