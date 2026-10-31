Split nikada neće zaboraviti ovu Mišinu noć: Pred 30 tisuća ljudi dogodio se prizor koji je rasplakao njegovu kćer

Nakon vijesti o smrti Mate Miše Kovača, koji je preminuo u 86. godini života, mnogi se prisjećaju njegova spektakularnog koncerta održanog 5. lipnja 2022. godine na Starom placu u Splitu.

Pred gotovo 30 tisuća ljudi legendarni pjevač izveo je svoje najveće hitove, no jedan od najdirljivijih trenutaka večeri nije bio vezan uz pjesmu. Njegova unuka Elena izašla je na pozornicu i djedu poklonila ružu, a prizor je do suza dirnuo njezinu majku Ivanu Kovač.

Gotovo 30 tisuća ljudi pjevalo s Mišom

Koncert simboličnog naziva „Samo nas nebo rastavit može” održan je na nekadašnjem Hajdukovu igralištu, Starom placu, gdje je Mišo još jednom potvrdio koliko snažnu vezu ima sa splitskom publikom.

Na pozornici dugoj šezdesetak metara nastupao je gotovo tri sata, a večer je otvorio pjesmom „Dalmacija u mom oku”.

Uz njega su nastupili brojni glazbenici, među kojima Jole, Alen Nižetić, klapa Rišpet, Saša Antić, Slavonske lole i njegova kći Ivana Kovač.

Publika je od prvih taktova pjevala njegove najveće hitove, a na Starom placu okupilo se nekoliko generacija obožavatelja.

Unuka Elena donijela mu ružu, Ivana nije mogla zadržati suze

Ipak, jedan od trenutaka koji su posebno obilježili večer dogodio se kada je na pozornicu izašla Mišina unuka Elena.

Djevojčica je prišla djedu i poklonila mu ružu, a taj jednostavan obiteljski trenutak pred desecima tisuća ljudi izazvao je snažne emocije.

Posebno je dirnuta bila njezina majka, Mišina kći Ivana Kovač, koja je nakon koncerta za Hinu priznala da nije mogla zadržati suze gledajući svoju kćer i oca zajedno na pozornici.

Bio je to prizor koji je pokazao i jednu drugu, obiteljsku stranu čovjeka kojeg je publika desetljećima poznavala kao jednog od najvećih hrvatskih pjevača.

„Samo nas nebo rastavit može”

Koncert na Starom placu imao je posebno značenje i zbog Mišinih zdravstvenih problema, zbog kojih prethodnih godina nije održavao velike nastupe.

Povratak pred splitsku publiku bio je zato mnogo više od još jednog koncerta. Mišo je ponovno stao pred tisuće ljudi koji su uz njegove pjesme odrastali, slavili, voljeli i tugovali.

Tijekom večeri govorio je i o svojoj povezanosti sa Splitom i Hajdukom, ljubavi koju nikada nije skrivao.

Četiri godine poslije, nakon vijesti o njegovoj smrti, snimke i fotografije s tog koncerta ponovno bude emocije.

A među prizorima koji će ostati u posebnom sjećanju svakako je onaj kada je mala Elena izašla pred gotovo 30 tisuća ljudi i svom djedu Miši donijela ružu.