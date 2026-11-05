SPLIT NE ZABORAVLJA VUKOVAR I ŠKABRNJU Sedam dana snažnih emocija, potresnih svjedočanstava i priča koje ne smiju pasti u zaborav

U organizaciji Hrvatske udruge Benedikt i Muzeja Domovinskog rata u Splitu, u Splitu se od 9. do 15. studenoga 2026. održava tradicionalna, 13. po redu kulturno-domoljubna manifestacija „Tjedan sjećanja na Vukovar i Škabrnju“. Ova višednevna manifestacija već više od desetljeća predstavlja jedno od najznačajnijih okupljanja posvećenih očuvanju kulture sjećanja, promicanju istine o obrambenom Domovinskom ratu te odavanju počasti svim poginulim, nestalim i zatočenim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama.

Tijekom sedam dana bogatog i raznovrsnog programa, građani Splita i njihovi gosti imat će priliku prisustvovati svečanom otvorenju, predstavljanjima novih knjiga svjedočanstava i povijesnoga gradiva, večerima dokumentarnog filma, učeničkim umjetničkim priredbama te završnom molitvenom slavlju. Ulaz na sva događanja u sklopu manifestacije u potpunosti je slobodan za sve posjetitelje.

Manifestacija Tjedan sjećanja na Vukovar i Škabrnju pokrenuta je 2012. godine na poticaj Hrvatske udruge Benedikt s ciljem da se u gradu Splitu na dostojanstven, sadržajan i edukativan način obilježi obljetnica stradanja Vukovara i Škabrnje u studenome 1991. Kroz proteklih dvanaest izdanja, manifestacija je izrasla u prepoznatljiv nacionalni i lokalni događaj koji okuplja širok krug sudionika – od hrvatskih branitelja, akademskih i kulturnih djelatnika, do učenika, studenata i šire javnosti.

Središnje poslanje Tjedna sjećanja jest prenošenje povijesne istine i vrijednosti stvorenih u Domovinskom ratu na mlađe naraštaje. Kroz spoj književnosti, filma, glazbeno-scenske umjetnosti i molitve, manifestacija gradi mostove između domovinske povijesti i suvremenog društva, trajno podsjećajući na cijenu slobode i žrtvu utkanu u temelje samostalne Republike Hrvatske.

Svečani početak manifestacije obilježit će predstavljanje knjige „Nevidljivi suborac“ autora i urednika Jure Ćorušića (Credo inspect d.o.o., Zaprešić, 2026.). Radi se o obimnoj zbirci autentičnih osobnih svjedočanstava hrvatskih branitelja, medicinskih djelatnika i civila. Djelo u tri kronološke cjeline (1991., 1992. te 1993. – 1995.) donosi potresne priče s vukovarskog, sisačkog, zadarskog, dubrovačkog i srednjobosanskog ratišta te iz logora Glina, Srijemska Mitrovica i Dalj, naglašavajući snagu vjere, molitvu krunice i Božju providnost usred ratnih stradanja. O knjizi će govoriti pisac predgovora don Mario Bobić, general Željko Glasnović, branitelj Mirko Čondić, povjesničarka dr. sc. Andrijana Perković Paloš te autor Jure Ćorušić.

Drugog dana Tjedna sjećanja u Dominikanskom samostanu održat će se predstavljanje knjige „Ratnici svjetla“ autora Nebojše Gunjevića. Knjiga kroz deset upečatljivih i otvorenih svjedočanstava zadarskih i hrvatskih branitelja donosi brutalnu istinu o ratu, ali istovremeno svjedoči o nesalomljivom zajedništvu, junaštvu i moralnoj snazi ljudi koji su u najtežim trenucima stali u obranu svoje domovine. U predstavljanju sudjeluju Marijo Popović i dr. sc. Ivan Matijević te autori: Velimir Ivanišević, Marin Milković i Nebojša Gunjević.

U suorganizaciji s Centrom „Don Frane Bulić“ Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, treće večeri bit će predstavljena autobiografska knjiga Marijana Šole „U službi Hrvatske“, koju su priredili izv. prof. dr. sc. Josip Dukić i Alma Tea Rugelj. Knjiga donosi dirljivo i dosad slabo poznato svjedočanstvo o životnom putu Marijana Šole (1913. – 1993.) – od odrastanja u duvanjskom kraju, emigracije u Belgiji i Italiji, ratnih godina u NDH i kalvarije na Križnom putu, do skrivanja s križarima i ponovnog izbjeglištva u Kanadi. O knjizi će govoriti predsjednik HUB-a Radoslav Zaradić, dr. sc. Ivo Uglešić i priređivač izv. prof. dr. sc. Josip Dukić.

Četvrti dan manifestacije tradicionalno je rezerviran za mladost i školsku zajednicu. Učenička glazbeno-scenska večer pod nazivom „Hrvatska je riječ koju naučih od majke“ okuplja učenike i nastavnike osnovnih i srednjih škola s područja Splitsko-dalmatinske županije, ali i šire. Kroz recitacije domoljubne poezije, dramske prikaze i glazbene izvedbe, mladi autori i izvođači iskazuju svoj pijetet prema žrtvama Vukovara i Škabrnje te svjedoče o živim vrijednostima domoljublja.

Petak i subota posvećeni su filmskim ostvarenjima, a projekcije se održavaju u kino dvorani City Center one Split prema sljedećem rasporedu: petak, 13. studenoga: 18:00 h – Film „Bila jednom Trusina“ (redatelj Matija Ricov), 20:30 h – Film „Pamtimo vas – Kusonje 1991“ (autori Marin Sabolović i Borna Marinić); subota, 14. studenoga: 18:00 h – Film „Magistrala ratnog zločina - Logor Negoslavci“ (autor serijala Ivan Turudić, scenaristica i redateljica Gordana Pintarić) i u 20:00 h – Film „Na prvoj crti - Zadar“ (autor Borna Marinić).

Cjelotjedni program 13. Tjedna sjećanja završava u duhovnom zajedništvu svetom misom koja će se slaviti u nedjelju, 15. studenoga 2026. s početkom u 18:00 sati u župnoj crkvi sv. Mateja na Ravnim njivama u Splitu. Euharistijsko slavlje za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje te civilne žrtve Vukovara, Škabrnje i cijele Domovine predvodit će prof. dr. sc. don Mladen Parlov.