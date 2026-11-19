Split priprema novu nabavu opreme za dječja igrališta vrijednu 120.000 eura bez PDV-a, što bi u sljedećem razdoblju moglo donijeti nove sadržaje za najmlađe stanovnike grada. Gradska komunalna tvrtka Parkovi i nasadiraspisala je otvoreni postupak javne nabave, a zainteresirani dobavljači svoje ponude mogu dostaviti do kraja studenoga. Iako je riječ o značajnom iznosu za opremanje dječjih igrališta, jedno od najvažnijih pitanja za roditelje i stanovnike splitskih kvartova zasad ostaje otvoreno – gdje će nove sprave biti postavljene?

Natječaj je objavljen 10. studenoga 2026. godine, pod evidencijskim brojem 14-2026, a predmet nabave je oprema za dječja igrališta s isporukom na adresu naručitelja. Prema objavljenim podacima, riječ je o nabavi robe, dok ugovor predviđa razdoblje od dva mjeseca od njegova potpisivanja. To znači da se ovom nabavom prvenstveno osigurava oprema, a ne automatski i izvođenje svih radova potrebnih za uređenje ili obnovu pojedinih igrališta.

U dokumentaciji se spominju Iločka ulica i Ulica sv. Spasa

Zanimljivo je da su među dokumentima povezanima s javnom nabavom navedeni i tehnički prilozi pod nazivima „Sprave za igru – Iločka” i „Sprave za igru – Sv. Spasa”. Riječ je o nazivima koji upućuju na dvije splitske lokacije: Iločku ulicu na Plokitama te Ulicu sv. Spasa na Mejašima. Oba područja već imaju dječja igrališta, a u prošlosti su na njima provođeni ili planirani zahvati uređenja.

Ipak, iz samih naziva priloga nije moguće sa sigurnošću zaključiti da će cjelokupna oprema iz ovog natječaja završiti upravo na te dvije lokacije. Za takvu potvrdu potrebno je provjeriti detaljan troškovnik i plan rasporeda sprava, odnosno dobiti očitovanje Parkova i nasada. Nije poznato ni hoće li se nabavljena oprema koristiti isključivo za planirane rekonstrukcije ili dijelom i za zamjenu dotrajalih sprava na drugim dječjim igralištima kojima tvrtka upravlja.

Koliko će sprava biti nabavljeno i što je s dotrajalim igralištima?

Parkovi i nasadi u sklopu svojih komunalnih djelatnosti održavaju javne zelene površine, dječja igrališta i pripadajuću urbanu opremu. Održavanje igrališta ne podrazumijeva samo čišćenje prostora, nego i pregled postojećih sprava, popravke, zamjenu oštećenih dijelova te postavljanje nove opreme kada za time postoji potreba. Na brojnim igralištima posebno su važni stanje sigurnosnih podloga, ispravnost ljuljački i tobogana, očuvanost ograda te pristupačnost prostora najmlađim korisnicima.

Nabava vrijedna 120.000 eura otvara pitanje koliko će se novih sprava tim novcem moći osigurati te hoće li prednost dobiti lokacije na kojima je postojeća oprema dotrajala. Roditeljima je pritom važno i hoće li se pri obnovama voditi računa o različitim dobnim skupinama djece, kao i o mogućnosti korištenja igrališta za djecu s teškoćama u razvoju. U dostupnom pregledu natječaja nisu navedeni broj sprava, njihov konačan raspored po kvartovima ni detaljni rokovi postavljanja.

Cijena nosi 70 posto bodova, važan je i rok isporuke

Prema podacima iz objavljenog natječaja, cijena ponude nosi 70 posto bodova, dok se rok potpune isporuke vrednuje s 20 posto. Time se pri izboru dobavljača, uz cijenu, značajna pozornost pridaje brzini kojom će ugovorena oprema biti dostavljena naručitelju. Za postupak je predviđen rok trajanja ugovora od dva mjeseca od obostranog potpisivanja.

Oprema se isporučuje na adresu tvrtke Parkovi i nasadi, Bilice II 46 D u Splitu, a ne izravno na pojedina dječja igrališta. Upravo je ta okolnost važna za razumijevanje natječaja jer isporuka opreme u skladište ili poslovni prostor komunalne tvrtke ne znači da će ona istodobno biti postavljena na javnim površinama. Za ugradnju na pojedinim lokacijama mogu biti potrebni dodatni pripremni, građevinski ili drugi radovi, ovisno o stanju postojećih igrališta.

Za igralište na Mejašima provodi se i zasebna nabava radova

Uz nabavu opreme, zanimljivo je da Parkovi i nasadi provode i zaseban postupak za građevinske i građevinsko-zanatske radove na dječjem igralištu u Ulici sv. Spasa na Mejašima. Procijenjena vrijednost tog postupka iznosi 95.000 eura bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda je 23. studenoga u 9.30 sati. Predmet tog natječaja su radovi prema pripadajućem troškovniku i projektnoj dokumentaciji, uz predviđeno trajanje ugovora od 120 dana.

Riječ je o odvojenom postupku javne nabave, pa se njegova vrijednost ne smije poistovjećivati sa 120.000 eura predviđenih za kupnju opreme. Ipak, istodobna provedba dvaju postupaka i spominjanje Ulice sv. Spasa u tehničkim prilozima nabave opreme otvaraju pitanje jesu li oni dio šireg plana uređenja istog igrališta. Za konačan odgovor potrebno je službeno pojašnjenje naručitelja.

Ponude do 30. studenoga, građani čekaju popis lokacija

Rok za dostavu ponuda za opremu dječjih igrališta istječe u ponedjeljak, 30. studenoga 2026. godine, u 9.30 sati. Nakon završetka postupka i odabira najpovoljnijeg ponuditelja bit će poznata ugovorena cijena i rok potpune isporuke. Važno je naglasiti da 120.000 eura predstavlja procijenjenu vrijednost nabave bez PDV-a, a ne iznos koji je već potrošen ili konačno ugovoren.

Za stanovnike Splita ipak je najvažnije pitanje kada će se ulaganje vidjeti na terenu. Potrebno je doznati koliko će igrališta biti obuhvaćeno novom opremom, na kojim se lokacijama planira njezino postavljanje, hoće li se zamjenjivati postojeće dotrajale sprave te koliko će novca biti potrebno za pripremu prostora i ugradnju. Jednako je važno da se pritom osiguraju odgovarajući sigurnosni uvjeti i razmotri dostupnost igrališta djeci s različitim potrebama.

Nova nabava predstavlja konkretan korak prema osiguravanju opreme za splitska dječja igrališta, ali tek objava popisa lokacija i plana ugradnje pokazat će koji će kvartovi od nje imati neposrednu korist.