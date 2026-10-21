Split među najboljim gradovima Hrvatske! Osvojio visoko treće mjesto, a iza velikog priznanja stoje milijunski projekti

Grad Split ponovno se našao među finalistima izbora za najbolji grad u Hrvatskoj, a ove je godine ostvario zapažen rezultat u kategoriji korištenja europskih fondova. Split je osvojio treće mjesto u kategoriji „Prvak EU fondova“, dok se istaknuo i u kategoriji Eco City.

Priznanje dolazi u vrijeme provedbe brojnih razvojnih projekata kojima Grad Split nastoji unaprijediti komunalnu infrastrukturu, zaštitu okoliša i kvalitetu života građana.

Korištenje sredstava Europske unije pritom ima važnu ulogu u financiranju velikih infrastrukturnih ulaganja koja bi bez europske potpore bila znatno zahtjevnija za realizaciju.

Projekt vrijedan više od 321 milijun eura

Među najvažnijim projektima posebno se ističe Aglomeracija Split – Solin, vrijedna 321,3 milijuna eura, koja obuhvaća velika ulaganja u modernizaciju vodnokomunalne infrastrukture.

Projekt uključuje izgradnju i obnovu vodoopskrbne i kanalizacijske mreže te unaprjeđenje sustava odvodnje.

Cilj ulaganja je osigurati kvalitetniju komunalnu infrastrukturu, smanjiti negativne utjecaje na okoliš i stvoriti preduvjete za čišće more.

Riječ je o projektu čiji bi se učinci trebali dugoročno odraziti na kvalitetu života stanovnika Splita i okolice, ali i na održivost daljnjeg razvoja ovog područja.

Upravo takvi projekti pokazuju važnost korištenja europskih sredstava za ostvarivanje razvojnih prioriteta grada.

Splitsko izaslanstvo na dodjeli priznanja u Šibeniku

Dodjela priznanja najboljim hrvatskim gradovima održava se u sklopu Dana regionalnoga razvoja i EU fondova u Šibeniku.

Na događaju su sudjelovali gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, njegov zamjenik Ivo Bilić, pročelnica Službe za razvoj grada Antonija Eremut Erceg te savjetnik gradonačelnika Mate Paštar.

Sudjelovanje splitskog izaslanstva dio je predstavljanja gradskih razvojnih aktivnosti i projekata koji se financiraju uz pomoć europskih fondova.

Split se istaknuo i u kategoriji Eco City

Uz treće mjesto u kategoriji „Prvak EU fondova“, Split je ove godine ostvario zapažen rezultat i u kategoriji Eco City, koja je usmjerena na održivi razvoj i okolišne aspekte upravljanja gradovima.

Izbor najboljih gradova organiziraju Jutarnji list, Hrvatska zajednica županija te portali gradonačelnik.hr i načelnik.hr.

Cilj izbora je istaknuti postignuća hrvatskih gradova u različitim područjima razvoja, od gospodarstva i kvalitete života do korištenja europskih sredstava i održivosti.

Za Split je ovogodišnje priznanje potvrda zapaženog rezultata u korištenju europskih fondova, ali i podsjetnik na važnost nastavka ulaganja u infrastrukturu i projekte od dugoročnog značaja za građane.