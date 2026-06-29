Split kreće s velikom mjerom za djecu: Grad će plaćati dio članarina u sportskim klubovima

Grad Split objavio je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o sufinanciranju članarina djece u sportskim klubovima na području grada Splita. Riječ je o mjeri kojom se želi potaknuti uključivanje djece u sport, povećati dostupnost organiziranih sportskih aktivnosti i roditeljima olakšati financijsko opterećenje.

Iz Grada podsjećaju kako je Split prvi grad u Hrvatskoj koji uvodi mjeru sufinanciranja sportskih članarina za djecu.

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Grad bi sufinancirao 50 posto članarine

Prema nacrtu pravilnika, Grad Split sufinancirao bi 50 posto mjesečne članarine sportskog kluba, i to najviše do 30 eura po djetetu. Pravo na sufinanciranje moglo bi se ostvariti za članstvo u sportskom klubu čija mjesečna članarina ne prelazi 60 eura po djetetu.

Za djecu bez roditeljske skrbi predviđeno je sufinanciranje 100 posto mjesečne članarine, do najviše 60 eura.

Pravo na sufinanciranje odnosilo bi se na djecu koja imaju hrvatsko državljanstvo, navršenih šest godina života, a nisu navršila 15 godina, te imaju prebivalište na području Grada Splita. Uvjet je i da roditelj, posvojitelj ili skrbnik koji podnosi zahtjev također ima prebivalište u Splitu, kao i da je dijete član sportskog kluba registriranog i aktivnog na području grada. Sufinanciranje bi se moglo ostvariti za članstvo u jednom sportskom klubu i jednom sportu, uz mogućnost jedne promjene kluba ili sporta tijekom školske godine.

Poziv građanima, klubovima i udrugama

Grad Split poziva sve zainteresirane građane, sportske klubove, udruge i ostalu javnost da se uključe u savjetovanje te svojim prijedlozima i komentarima doprinesu izradi konačnog prijedloga Pravilnika.

Internetsko savjetovanje traje od 26. lipnja do 26. srpnja 2026. godine, a popunjeni obrazac dostavlja se na adresu elektroničke pošte politike.mladih@split.hr.

Nakon završetka savjetovanja svi pristigli prijedlozi bit će razmotreni, a mogu biti prihvaćeni, neprihvaćeni ili primljeni na znanje, uz obrazloženja koja će biti sastavni dio izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici Grada Splita.