Split kreće po svjetski sportski spektakl!

Split bi 2027. godine mogao postati jedno od najvažnijih međunarodnih sportskih središta ovog dijela Europe. Organizatori Split Sport Festivala, proslavljeni hrvatski košarkaš Bruno Šundov i dugogodišnji organizator međunarodnih sportskih manifestacija i jujitsu majstor Hrvoje Znaor, službeno su započeli pripreme za projekt koji će u grad pod Marjanom dovesti neka od najvećih svjetskih sportskih imena.

Prvi operativni sastanci već su održani, a snažnu simboliku početku priprema dao je susret s jednom od najvećih legendi borilačkog sporta, Alistairom Overeemom, višestrukim prvakom i jednim od najpoznatijih MMA i kickboxing boraca svih vremena. U razgovorima i pripremama sudjelovali su i Ante Bonačić te Marko Marijo Ančić, čime je napravljen prvi korak prema stvaranju manifestacije međunarodnog značaja.

Nakon godina uspješnog razvoja World Budo Campa i međunarodne Kuće slavnih borilačkih sportova, organizacijski tim sada podiže projekt na novu razinu. Split Sport Festival od 2027. godine objedinit će vrhunski sport, edukaciju, humanitarne aktivnosti, poslovno umrežavanje i promociju Splita kao jedne od najatraktivnijih sportskih destinacija Mediterana.

Posebno mjesto zauzet će International Sport Hall of Fame, koja će okupiti legende iz brojnih sportova – od borilačkih disciplina, košarke i nogometa do drugih olimpijskih sportova. Organizatori otkrivaju kako su pregovori s nizom svjetski poznatih sportaša već započeli, a tijekom sljedećih mjeseci javnosti će postupno predstavljati velika međunarodna imena koja će biti dio programa. "Želimo stvoriti manifestaciju koja će nadilaziti granice Hrvatske. Naš cilj nije organizirati samo vrhunski sportski događaj, nego izgraditi međunarodnu platformu koja će povezivati sport, turizam, gospodarstvo, obrazovanje i humanitarni rad. Split ima sportsku tradiciju kakvom se malo koji europski grad može pohvaliti i želimo da upravo ovdje nastane događaj koji će biti prepoznatljiv u cijelom svijetu", poručili su zajednički Bruno Šundov i Hrvoje Znaor.

Da ovakav projekt ima izniman potencijal potvrđuju i globalni trendovi. Sportski turizam danas predstavlja jedan od najbrže rastućih segmenata turističke industrije te generira stotine milijardi eura gospodarske vrijednosti godišnje. Velike međunarodne sportske manifestacije donose gradovima domaćinima ne samo izravne prihode kroz smještaj, ugostiteljstvo i prijevoz, nego i dugoročnu promociju, razvoj sporta te jačanje međunarodnog ugleda. Upravo zato organizatori vjeruju kako Split Sport Festival i International Sport Hall of Fame 2027 mogu postati puno više od sportskog događaja. Vizija je stvoriti festival koji će svake godine okupljati svjetske prvake, olimpijske pobjednike, sportske legende, trenere, mlade sportaše i ljubitelje sporta iz cijelog svijeta, stvarajući novu vrijednost za Split i Hrvatsku.

Susret Brune Šundova, Hrvoja Znaora i Alistaira Overeema tek je početak ambicioznog projekta. Već u narednim mjesecima očekuju se nove ekskluzivne objave i potvrde dolaska velikih svjetskih sportskih imena, a organizatori najavljuju program kakav Split do sada nije imao.

Ako se planovi ostvare, 2027. godina mogla bi označiti početak nove ere međunarodnih sportskih događanja u Splitu – grada koji je svijetu dao brojne šampione, a sada želi postati i mjesto okupljanja najvećih sportskih zvijezda današnjice.

