Glazba, modna revija, gastronomija i humanost spojili su se u utorak navečer u splitskom restoranu Kampus, gdje je održana donacijska večer Udruge osoba s cerebralnom paralizom Srce Split.

Događanje pod nazivom „Večer za Srce – zajedno stvaramo prostor za sve” okupilo je brojne građane, umjetnike, ugostitelje, volontere i prijatelje Udruge s jednim zajedničkim ciljem – prikupljanjem sredstava za uređenje i opremanje novog prostora Udruge u Dubrovačkoj ulici 17.

Novi, pristupačni prostor bit će namijenjen održavanju terapijskih i kreativnih radionica, individualnom radu, pružanju psihološke podrške, druženju i razvoju potencijala članova.

Članovi Udruge zasjali na modnoj pisti

Glavne zvijezde večeri bili su upravo članovi Udruge Srce, koji su kroz glazbene, scenske i modne nastupe predstavili svoje talente, kreativnost i osobnost.

Posebno mjesto u programu zauzela je modna revija, pripremljena uz stručnu podršku škole Callegari – talijanske škole mode i dizajna te Faith Model Management Academy, kao i uz gostoprimstvo AC Hotela by Marriott Split.

Revijom je poslana snažna poruka o prihvaćanju različitosti, samopouzdanju i ljepoti koja ne poznaje zadane okvire.

Program je upotpunila i revija hrvatskih narodnih nošnji KUDŽ-a Filip Dević, dok su posjetitelji mogli razgledati radove članova Udruge nastale na likovnim i ekološkim radionicama te radionicama bijele gline.

Splitski kuhari i učenici udružili snage

Za gastronomski dio donacijske večeri pobrinuli su se profesionalni kuhari i učenici Turističko-ugostiteljske škole Split, koje je okupio chef Ivan Romac.

U pripremi jela sudjelovali su kuhari Luka Damjanović i Anisija Čulić, pastry chef Erika Šarić te učenici splitske škole, koji su svoje znanje, vještine i vrijeme darovali u humanitarne svrhe.

Doprinos realizaciji večere dali su i Udruga kuhara i slastičara Splitsko-dalmatinske županije, brojni donatori namirnica te konobari koji su se brinuli o gostima.

Iz Udruge su posebno istaknuli važnost sudjelovanja mladih, naglasivši kako obrazovanje, uz stjecanje stručnih znanja i vještina, podrazumijeva i razvijanje empatije, solidarnosti i društvene odgovornosti.

Za glazbeni ugođaj pobrinuli su se grupa Best, Jelena Buble, Blanša Bašić i saksofonist Vice Pavlov, dok je program vodila Ana Dorotić Čaljkušić.

U organizaciju su se uključili i umjetnici, voditelji radionica, fotografi, majstori rasvjete, volonteri, zaposlenici i brojni suradnici Udruge.

Iz Udruge Srce zahvalili su Studentskom centru Split i restoranu Kampus, pokrovitelju HDS ZAMP-u, Gradu Splitu, Splitsko-dalmatinskoj županiji te generalnom sponzoru, Gastro ribarnicama Brač.

Zahvalnost su uputili i svim donatorima, sponzorima, partnerima, ustanovama, udrugama, medijima i pojedincima koji su svojim doprinosom podržali ovu inicijativu.

Novi prostor donosi nove prilike

Udruga Srce već više od tri desetljeća radi na promicanju prava, dostojanstva i kvalitete života osoba s cerebralnom paralizom i drugim oblicima invaliditeta.

Uređenje novog prostora u Dubrovačkoj ulici važan je korak u nastavku njihova djelovanja. Osim boljih uvjeta za održavanje različitih aktivnosti, članovima će omogućiti dodatne prilike za razvoj sposobnosti, druženje, stvaranje prijateljstava i dobivanje potrebne podrške.

Donacijska večer pokazala je koliko se može postići kada se oko zajedničkog cilja okupe ljudi različitih profesija, generacija i interesa.

„Zajedno ne stvaramo samo novi prostor. Stvaramo prilike, mijenjamo živote i gradimo društvo u kojem ima mjesta za sve”, poručili su iz Udruge Srce Split.