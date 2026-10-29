Split je već pet puta rasprodao, sada stiže i u Šibenik: Nataša Janjić Medančić u predstavi koja publiku ostavlja bez daha

Pet rasprodanih izvedbi u nešto više od mjesec dana i stajaće ovacije nakon svake predstave potvrđuju da je „prima facie” jedan od najtraženijih kazališnih naslova. Nataša Janjić Medančić u studenome se vraća pred splitsku publiku šesti put, a Šibenčani će ovu snažnu monodramu imati priliku pogledati prvi put na pozornici HNK-a Šibenik.

Rijetke su predstave koje publiku toliko snažno zaokupe da se o njima govori i dugo nakon spuštanja zastora. Upravo takav uspjeh ostvaruje monodrama „prima facie”, u kojoj Nataša Janjić Medančić iz izvedbe u izvedbu potvrđuje svoju iznimnu glumačku snagu, donoseći na pozornicu priču koja potresa, otvara važna društvena pitanja i potiče na preispitivanje vlastitih stavova.

Splitska publika već je prepoznala posebnost ove predstave. U nešto više od mjesec dana rasprodano je čak pet izvedbi, a svaka je završila stajaćim ovacijama. Velik interes i brojne pohvale potvrđuju da je riječ o kazališnom naslovu koji ne ostavlja ravnodušnima.

Nakon takvog odaziva, „prima facie” ponovno stiže u Split, i to u nedjelju, 8. studenoga, u 20 sati, na pozornicu Teatra uz more u Lori.

No, kazališna priča koja je osvojila Split ovoga puta širi se i na Šibenik. Nataša Janjić Medančić prvi će put s monodramom „prima facie” nastupiti na pozornici HNK-a Šibenik, gdje je izvedba zakazana za 9. studenoga u 20 sati.

Iza uspjeha „prima facie” krije se mnogo više od iznimne glumačke izvedbe. Riječ je o predstavi koja otvara teška, ali iznimno važna pitanja o pravdi, seksualnom nasilju, položaju žrtve i načinu na koji društvo promatra i prosuđuje ljude čiji se životi nađu pred sudom.

Tekst drame napisala je australska dramatičarka Suzie Miller, po struci pravnica koja je godinama radila na području zaštite ljudskih prava. Svoje profesionalno iskustvo pretočila je u snažnu dramsku priču koja propituje odnos između zakona, dokaza i osobnog iskustva, ali i granice sustava koji bi trebao štititi pojedinca.

Međunarodni uspjeh ovog teksta potvrđuje njegovu univerzalnost. „prima facie” izvodi se na brojnim svjetskim pozornicama, uključujući londonski West End i Broadway, a teme koje otvara ne prestaju biti aktualne.

Drama gledatelja uvodi u svijet pravnog sustava, u kojem se isprepliću moć, pravila, dokazi i osobne sudbine. U tom svijetu svatko dobiva određenu ulogu – neki su moćni igrači čiji glas ima težinu, dok drugi moraju dokazivati ono što su proživjeli.

No, život ne slijedi uvijek unaprijed zadane uloge. Ovo nije samo priča o žrtvi, već i o osobi koja je izgradila svoj život vjerujući u pravila sustava, sve dok se sama ne nađe na drugoj strani, suočena s pitanjima na koja više nema jednostavnih odgovora.

Nataša Janjić Medančić ovu zahtjevnu monodramu nosi iznimnom glumačkom koncentracijom i snagom. Kroz priču koja se postupno razvija, glumica vodi publiku kroz emocionalno intenzivno iskustvo, ne dopuštajući joj da ostane tek nijemi promatrač.

„prima facie” nije samo predstava koja se odvija na pozornici. To je kazališni naslov koji nastavlja živjeti u razgovorima nakon izvedbe, u pitanjima koja ostaju otvorena i u potrebi da o važnim društvenim temama razgovaramo iskreno, bez prečaca i brzih osuda.

Sudeći prema dosadašnjem interesu publike, splitske i šibenske izvedbe bit će još jedna prilika za susret s predstavom koja potvrđuje snagu kazališta da otvara teme o kojima je nužno govoriti.

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knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)