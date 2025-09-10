Split je u šoku nakon vjerojatnog razrješenja brutalnog ubojstva starog 13 godina: "Poznajem pokojnog, bio je član udruge..."

Provjeravajući status zaštićenog najmoprimca, splitska policija nakon 13 godina došla je do identiteta muškarca čije su komade tijela danima pronalazili uz more, ali i do mogućeg počinitelja. Čekaju se rezultati DNK analize koja bi trebala potvrditi sumnju da je ubojica sin, koji je sve ove godine podizao pokojnikovu mirovinu.

"Osoba je nesporno identificirana prema čeljusti, prema kostima, dakle tu se mogu nesporno izuzeti ti uzorci. DNK analiza će nesporno utvrditi radi li se tu o sinu preminule osobe ili se radi o nekoj drugoj osobi", objašnjava za Novu TV kriminalist Tonći Prodan.

Osumnjičeni je cijelo vrijeme uzimao pokojnikovu mirovinu. Nakon uhićenja je hospitaliziran.

Javnost je šokirana podjednako kao što je bila i 2012. godine. Prvo je pronađena noga pa trup, a u konačnici i glava. Raskomadano tijelo bilo je skriveno među stijenama lukobrana.

Do rezultata policija nije došla ni objavom fotorobota. Patolog je tad utvrdio da je osoba ubijena prije odsjecanja udova.

"Na tijelu ima određenih ozljeda koje su zapravo nastale za života. Imamo na glavi nekakve krvne podljeve i serijske prijelome rebara koji su sigurno zaživotno nastali. U svakom slučaju radi se o starijoj osobi, možda 75, 80 godina", govorio je prije 13 godina patolog Antonio Alujević.

Nesretni muškarac, koji je u trenutku smrti imao 90 godina, koristio je status zaštićenog najmoprimca.

"Gospodina ja poznam. Prije dvadeset i nešto godina je bio član udruge i poslije se nije pojavljivao. Sad sam doznala da je preminuo. Ali me čudi da susjedi nisu reagirali jer ga nisu vidjeli pa i vlasnica stana", poručila je Iva Tukić iz Udruge zaštićenih najmoprimaca u Splitu i dodala:

"A sad smo mi kao zaštićeni najmoprimci prije godinu dana morali davati izjave i to u bilježnika: gdje stanujemo, tko je s nama, članove domaćinstva. I ne znam kako im je to promaklo".

Pred policijom su brojni razgovori, prvenstveno s osumnjičenikom, javlja Nova TV

"Na takav način doći do brojnih saznanja. Tu je naravno moguće i poligrafsko ispitivanje te osobe, ali i brojne druge tehnike kojima se može doći do drugih saznanja u ovom postupku. Nije isključeno da se, iako je velik protok vremena, pronađe neko sredstvo izvršenja u smislu materijalnih tragova. Tako da vjerujem da će ovaj slučaj realtivno brzo u tom smislu biti riješen", smatra kriminalist Prodan.