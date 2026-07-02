Split je spreman za početak najvećeg izdanja festivala ULTRA Europe do sad

Do početka dvanaestog izdanja festivala ULTRA Europe ostalo je još svega tjedan dana, a pripreme su u posljednjoj fazi. Uoči dolaska preko 150 000 posjetitelja iz više od 140 zemalja svijeta, u Splitu je održan završni koordinacijski sastanak svih nadležnih gradskih, županijskih i državnih službi uključenih u organizaciju jednog od najvećih međunarodnih događanja u Europi. Cilj sastanka bio je utvrditi operativnu spremnost svih dionika te još jednom uskladiti aktivnosti vezane uz sigurnost, promet, komunalnu infrastrukturu, hitne službe i cjelokupnu organizaciju festivala koji će od 10. do 12. srpnja ponovno pretvoriti Park Mladeži u središte svjetske elektroničke glazbene scene. Zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji organizatora s institucijama i javnim službama, ULTRA Europe danas predstavlja primjer uspješne koordinacije velikog međunarodnog događanja, a ovogodišnje izdanje, predvođeno povijesnim dolaskom Calvina Harrisa, spremno je još učvrstiti status Splita kao jedne od vodećih europskih festivalskih destinacija.

“Iznimna razina suradnje, povjerenja i predanosti svih gradskih, županijskih i državnih službi koje zajedno s nama sudjeluju u realizaciji festivala je neupitna. Upravo je takvo partnerstvo jedan od ključnih razloga zbog kojih ULTRA Europe već dvanaest godina uspješno raste i razvija se u Splitu te danas predstavlja jedno od najvažnijih međunarodnih glazbenih događanja u ovom dijelu Europe. Uoči ovogodišnjeg festivala možemo s punim povjerenjem potvrditi da su Split i svi naši partneri spremni dočekati više od 150 000 posjetitelja iz više od 140 zemalja svijeta. Pred nama je najveća ULTRA Europe do sada, a institucije, službe i partneri tijekom cijele godine predano rade kako bi festival bio organiziran na najvišoj razini. Naš je zajednički cilj svakom posjetitelju pružiti sigurno, kvalitetno i nezaboravno iskustvo te istovremeno još jednom potvrditi Split i Hrvatsku kao destinaciju koja je sposobna ugostiti najveće svjetske događaje“, izjavio je Joe Bašić, direktor tvrtke MPG Live i osnivač festivala ULTRA Europe.

Svoju punu operativnu spremnost potvrdio je Klinički bolnički centar Split, koji će tijekom održavanja festivala osigurati svu potrebnu medicinsku skrb u suradnji s organizatorima i ostalim žurnim službama. Iz KBC-a ujedno pozivaju sve posjetitelje na odgovorno ponašanje, brigu o vlastitom zdravlju te pridržavanje uputa organizatora i nadležnih službi kako bi festivalski vikend protekao sigurno za sve sudionike.

Važnu ulogu u koordinaciji svih žurnih službi tijekom održavanja festivala i ove će godine imati Županijski centar 112 Split, koji će u stvarnom vremenu pratiti sigurnosnu situaciju te koordinirati komunikaciju između nadležnih službi. "Županijski centar 112 Split i ove godine aktivno sudjeluje u koordinaciji svih žurnih službi tijekom održavanja festivala kako bi se osigurala brza, učinkovita i pravodobna reakcija u svim situacijama. Tijekom festivala kontinuirano ćemo pratiti sigurnosnu situaciju na terenu, koordinirati komunikaciju između svih nadležnih službi te, prema potrebi, aktivirati dodatne resurse kako bismo svim posjetiteljima i građanima osigurali najvišu razinu sigurnosti. Pozivamo sve sudionike festivala da u slučaju bilo kakve hitne situacije bez oklijevanja nazovu broj 112 te slijede upute organizatora i nadležnih službi. Vjerujemo da će, zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji svih institucija uključenih u organizaciju, i ovogodišnje izdanje festivala proteći sigurno, organizirano i bez većih poteškoća", poručio je Marin Ivanković, voditelj Županijskog centra 112 Split.

Kako bi se posjetiteljima omogućio što jednostavniji i sigurniji dolazak na festival te nesmetano funkcioniranje prometa tijekom festivalskog vikenda, Promet Split i Split parking i ove godine provode niz prilagodbi. Promet će tijekom sva tri dana festivala dodatno pojačati autobusne linije, posebice u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima, na glavnim gradskim pravcima te relacijama prema Trogiru i Omišu, uz preporuku korištenja mobilne aplikacije za praćenje dolazaka autobusa i kupnju karata. Istodobno, Split parking nastavlja redovno pružati sve svoje usluge u koordinaciji s nadležnim službama, uz privremeno zatvaranje zapadnog dijela parkirališta V. Terzića – M. Tripala 9 kod Trgovačkog centra Joker do 20. srpnja, dok će sve eventualne izmjene pravovremeno komunicirati korisnicima.

Pojačanim angažmanom djelatnika tijekom cijelog festivalskog vikenda, Čistoća Split pobrinut će se za održavanje javnih površina prije, tijekom i nakon svih festivalskih događanja. Kontinuiranim čišćenjem i pojačanim aktivnostima osigurat će se uredan i ugodan gradski prostor za građane i brojne posjetitelje, dok iz tvrtke ujedno pozivaju sve goste da odgovornim odlaganjem otpada i brigom o javnim površinama doprinesu očuvanju čistoće grada te zajednički pokažu da Split uspješno spaja organizaciju velikih međunarodnih događanja s brigom za okoliš i kvalitetu života lokalne zajednice.

Uz organizacijsku i sigurnosnu spremnost, poseban naglasak i ove je godine stavljen na iskustvo boravka gostiju te predstavljanje Splita kao globalne destinacije. “ULTRA Europe odavno više nije samo glazbeni festival. To je jedan od najsnažnijih međunarodnih promotivnih alata Splita i Hrvatske. Svake godine milijuni ljudi diljem svijeta kroz ovaj događaj prvi put upoznaju Split, a mnogima upravo on predstavlja početak dugoročnog odnosa s našom destinacijom. Cilj je da svaki posjetitelj, osim vrhunskog festivalskog iskustva, doživi i autentičnost grada, njegovu bogatu kulturnu baštinu, mediteranski način života i gostoljubivost domaćina. Zato ulažemo zajedničke napore kako bi festival protekao sigurno, odgovorno i u ozračju međusobnog uvažavanja. Pozivamo sve posjetitelje da budu odgovorni prema gradu koji ih ugošćuje, poštuju lokalnu zajednicu i kulturnu baštinu te iskoriste vrijeme za istraživanje brojnih sadržaja koje Split i njegova okolica nude”, izjavila je Alijana Vukšić, direktorica Turističke zajednice Grada Splita.

Uz rekordno snažan lineup, najveću produkciju do sada i festivalsku publiku sa svih kontinenata, ULTRA Europe 2026. spremna je ispisati novo poglavlje svoje priče i još jednom pretvoriti Split u globalno središte glazbe, energije i nezaboravnih festivalskih trenutaka! Za građane regije do 5. Srpnja su dostupne posebne cijene ulaznica. Cijena trodnevnih festivalskih ulaznica za građane u regiji iznosi 135€, a za trodnevnu VIP ulaznicu potrebno je izdvojiti 299€. Za jednodnevnu GA ulaznicu bit će potrebno izdvojiti 69€, a za jednodnevno VIP iskustvo 109€. Više se informacija može pronaći na internetskoj stranici sustava Entrio,

Ponosni partner festivala ULTRA Europe je Hrvatska turistička zajednica koja poziva na otkrivanje jedinstvenih doživljaja, vrhunske zabave i nezaboravnih trenutaka kakve može pružiti samo Hrvatska, destinacija s autentičnim spojem emocija, glazbe i prirodnih ljepota.

Sve informacije o festivalu, osim na službenoj stranici www.ultraeurope.com, mogu se pronaći i na Facebook stranici festivala, Twitter profilu te Instagram profilu.