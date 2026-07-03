Split je spreman za noćnu dramu: Hrvatska kreće po osminu finala, na Zvončacu sve više navijača

Hrvatska nogometna reprezentacija svaki bi čas trebala započeti utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala. Vatrene očekuje iznimno zahtjevan dvoboj protiv snažnog suparnika, a ulog je ogroman – pobjednik nastavlja put prema osmini finala, dok poraženi završava svoj nastup na svjetskoj smotri.

Iako je pred Hrvatskom teška utakmica, izabranici hrvatskog izbornika ni ovoga puta neće biti sami. Snažna podrška stiže im iz svih dijelova Hrvatske, iz inozemstva, ali i iz Toronta, gdje se večeras igra veliki dvoboj.

Navijačka atmosfera na Zvončacu

Dalmacija Danas posjetila je i fan zonu na Zvončacu u Splitu, gdje se navijači okupljaju kako bi na otvorenom pratili utakmicu Hrvatske i Portugala.

Atmosfera je vrlo vesela, ali i pomalo opuštena. Navijači pristižu iz minute u minutu, nose se hrvatska obilježja, čuju se pjesma i navijački povici, a sve je spremno za još jednu veliku nogometnu večer.

Kako se početak utakmice približava, tako se i Zvončac sve više puni. Brojni Splićani i njihovi gosti odlučili su upravo na otvorenom bodriti Vatrene u borbi za prolazak dalje.

Pogledajte što smo snimili

Hrvatska večeras ima težak zadatak, ali i veliku podršku. Od Toronta do Splita, od stadiona do fan zona, navijačka energija ponovno je uz Vatrene.

Kakva atmosfera vlada na Zvončacu i kako izgleda navijačko zagrijavanje uoči utakmice, pogledajte u nastavku.