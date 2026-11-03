Split je slavio slobodu, ali gradom su harale glad i španjolska gripa: Onda su Talijani krenuli s okupacijom Dalmacije

3.11.1918. - Pad i nestanak Austro-Ugarske

Prije točno 108 godina, 3. studenoga 1918., u Villi Giusti nedaleko od Padove potpisano je primirje između Austro-Ugarske i sila Antante. Primirje je stupilo na snagu sljedećeg dana, 4. studenoga, čime su završene borbe na talijanskom bojištu. Nekada moćna Habsburška Monarhija već se raspadala, a na njezinim ruševinama nastajale su nove države. Za milijune ljudi završavalo je jedno od najkrvavijih razdoblja europske povijesti.

U Dalmaciji se vijest o završetku rata dočekivala s velikim oduševljenjem, ali slavlje nije dugo trajalo. Dok su Splićani vjerovali da je nakon više od stoljeća austrijske vlasti napokon stigla sloboda, talijanski ratni brodovi već su kretali prema istočnoj obali Jadrana. Italija, dotadašnja saveznica u pobjedničkoj Antanti, namjeravala je ostvariti svoje teritorijalne zahtjeve, a među njima su bili Zadar, Šibenik i veliki dio dalmatinskih otoka.

Uslijedile su godine političkih napetosti, vojne okupacije i diplomatske borbe za Jadran. Sudbina Dalmacije više se nije odlučivala samo u njezinim gradovima, nego i za pregovaračkim stolovima velikih europskih sila.



Split je slavio slobodu, ali gradom su harale glad i španjolska gripa

Da bismo razumjeli atmosferu tih dana, treba se vratiti nekoliko tjedana unatrag. Split je posljednju godinu Prvog svjetskog rata dočekao iscrpljen. Vladala je nestašica hrane, nedostajalo je ugljena, gradska rasvjeta nije normalno funkcionirala, a stanovništvo je dodatno pogađala smrtonosna pandemija španjolske gripe. Rat se možda nije izravno vodio na splitskim ulicama, ali njegove posljedice osjećale su se gotovo u svakom domu.

Krajem listopada 1918. situacija se dramatično promijenila. Dana 29. listopada Hrvatski sabor raskinuo je državnopravne veze s Austrijom i Ugarskom, a Split je promjene dočekao masovnim okupljanjima. Građani su izlazili na Narodni trg, Prokurative i Rivu, nosili zastave, pjevali i pozdravljali završetak dotadašnje vlasti. Među političarima koji su sudjelovali u tim događajima bili su Josip Smodlaka, Prvoslav Grisogono i Gajo Bulat mlađi.

Split je ubrzo dobio i novu političku važnost. Dana 2. studenoga 1918. uspostavljena je Zemaljska vlada za Dalmaciju sa sjedištem u Splitu, čime je grad preuzeo ulogu pokrajinskog središta koju je dotad imao Zadar. Bio je to iznimno važan trenutak za grad koji će u sljedećim desetljećima doživjeti snažan gospodarski i demografski razvoj.

No upravo tada na površinu je isplivala velika prijetnja. Dok se slavila nova država, u Italiji su već postojali planovi prema kojima je znatan dio Dalmacije trebao završiti pod talijanskom vlašću.

Tajni ugovor: Dalmaciju su obećali Italiji još 1915. godine

Korijeni talijanske okupacije nisu bili u studenome 1918., nego tri i pol godine ranije. Dana 26. travnja 1915. Italija je s Velikom Britanijom, Francuskom i Rusijom sklopila tajni Londonski ugovor, kojim je obećala ulazak u rat na strani Antante u zamjenu za znatna teritorijalna proširenja.

Među obećanim područjima bila je Istra te velik dio sjeverne i srednje Dalmacije, uključujući Zadar, Šibenik i prostor sve do rta Ploča kod Rogoznice. Italiji su bili obećani i brojni otoci, od zadarskog arhipelaga prema jugu, uključujući Hvar, Vis, Korčulu, Lastovo i Mljet. Split, Brač, Šolta i Čiovo nisu bili obuhvaćeni tim talijanskim teritorijalnim dobicima, ali politička neizvjesnost zahvatila je čitavu obalu.

Za stanovništvo Dalmacije taj je dogovor imao posebno značenje. O teritoriju na kojem su živjeli i njihovoj političkoj budućnosti odlučivalo se bez njihova sudjelovanja, a londonski dokument postao je temelj talijanskih poslijeratnih zahtjeva.

Kada se Austro-Ugarska raspala, Italija je krenula ostvarivati ono što joj je bilo obećano. Međutim, obećanja iz Londona nisu automatski značila i međunarodno priznate granice. Upravo zato započela je borba u kojoj su važnu ulogu imali okupacijska vojska, diplomacija, lokalno stanovništvo i različiti interesi pobjedničkih sila.

Talijanski ratni brodovi stigli u Zadar i Šibenik, uslijedila okupacija

Već 4. studenoga 1918., samo dan nakon potpisivanja primirja, talijanska okupacijska vojska ušla je u Zadar. U gradu koji je desetljećima bio upravno središte Dalmacije započelo je postupno preuzimanje vlasti. Proces je kulminirao 5. prosinca zauzimanjem Namjesništva, čime je talijanska strana učvrstila kontrolu nad gradskom upravom.

Ni Šibenik nije dugo čekao. Dana 6. studenoga u šibensku su luku uplovile dvije talijanske topljarke i dva motorna čamca, čime je započela talijanska okupacija. Premda je prvotni doček mogao ostaviti dojam prijateljskog dolaska savezničkih snaga, ubrzo je postalo jasno da se ne radi samo o kratkotrajnom vojnom posjetu.

Šibenske su vlasti već sljedećeg dana prosvjedovale protiv iskrcavanja talijanske vojske. Napetosti su se nastavile, a 20. studenoga oko 400 talijanskih karabinjera i mornara opkolilo je sjedište Narodnog vijeća u hotelu Krka i silom istjeralo njegove članove. Do kraja mjeseca vijećnici su protjerani i iz zamjenskih prostorija, a njihova arhiva zaplijenjena.

Talijanska vojna prisutnost širila se i otocima te dalmatinskim zaleđem. Okupacija je pogodila Vis, Hvar, Korčulu, Lastovo, Mljet i druga područja, dok su se talijanske postrojbe preko sjeverne Dalmacije probijale i prema Kninu. Tako je kraj svjetskog rata za velik dio dalmatinskog stanovništva značio početak nove vojne uprave.

U Zadru su posljedice bile osobito dugotrajne. U školama i javnom životu postupno su jačali pritisci na uporabu talijanskog jezika, hrvatske obrazovne ustanove suočavale su se s teškoćama, a dio nastavnika napuštao je grad. Političke promjene počele su duboko zadirati u svakodnevni život stanovništva.

Splićani nisu htjeli ni prihvatiti konop s talijanskog ratnog broda!

Iako Split nije bio pod talijanskom okupacijskom upravom, grad se našao u iznimno osjetljivom položaju. Talijanska vojska već je zaposjela područja sjeverozapadno od grada, a u splitsku luku počeli su pristizati ratni brodovi pobjedničkih savezničkih država. Francuska, britanska, američka i talijanska mornarica postale su dio svakodnevice grada.

Koliko su odnosi bili napeti, pokazuje zanimljiva epizoda koju bilježi Gradska knjižnica Marka Marulića u prikazu poslijeratne povijesti Splita. Dana 16. studenoga 1918. u splitsku luku uplovila je talijanska torpiljarka. Kada su talijanski mornari bacili konop kako bi brod privezali uz obalu, nitko ga nije želio prihvatiti. Prema tom povijesnom zapisu, brod se zbog toga morao usidriti u luci.

Ta naizgled mala epizoda govori mnogo o atmosferi koja je tada vladala među Splićanima. Stanovništvo je s velikom zabrinutošću pratilo talijansko napredovanje, a nepovjerenje prema talijanskim vojnim namjerama osjećalo se i na gradskim ulicama. Zabilježen je i slučaj kada su pripadnici talijanski orijentiranog dijela stanovništva na Rivi izvjesili talijanske zastave, nakon čega su ih drugi Splićani silom uklonili.

Posebno važnu ulogu u Splitu odigrala je američka mornarica. Grad je tijekom sljedećih godina postao mjesto intenzivne savezničke vojne prisutnosti, a američki admiral Philip Andrews stekao je osobitu naklonost dijela splitske javnosti. Poslijeratne napetosti nisu se, međutim, zaustavile na simboličnim prosvjedima. U godinama koje su slijedile događali su se i ozbiljni incidenti te nasilni sukobi.

Split je tako izbjegao sudbinu Zadra i Šibenika, ali nije izbjegao političke potrese koje je donijela borba za istočni Jadran.

Rapalski ugovor: Šibenik se izvukao, Zadar ostao Italiji

Pitanje budućih granica između Italije i novostvorene Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca ostalo je otvoreno gotovo dvije godine. Diplomatska borba vodila se na međunarodnim konferencijama i u izravnim pregovorima, a među najvažnijim sudionicima bio je i Splićanin Ante Trumbić, tadašnji ministar vanjskih poslova Kraljevine SHS.

Konačan dogovor postignut je 12. studenoga 1920. potpisivanjem Rapalskog ugovora. Italija nije dobila sve što joj je bilo obećano tajnim Londonskim ugovorom, pa su Šibenik i velik dio dotad okupirane Dalmacije ostali u sastavu Kraljevine SHS. No cijena sporazuma bila je velika: Zadar, Istra, Cres, Lošinj, Lastovo i Palagruža pripali su Italiji.

Za Zadar je to značilo dugotrajno odvajanje od dalmatinskog zaleđa i razdoblje snažne talijanizacije. Hrvatski jezik i hrvatske obrazovne ustanove bili su izloženi sve većim pritiscima, a dio hrvatskog stanovništva iseljavao se iz grada. Zadar je tek nakon Drugog svjetskog rata ponovno uključen u hrvatski državni prostor, u sklopu tadašnje Jugoslavije.

Za Split su poslijeratne promjene, unatoč svim političkim napetostima, donijele i novo gospodarsko razdoblje. Grad je postupno preuzimao sve važniju lučku i upravnu ulogu, osobito zato što su neke od dotad najvažnijih jadranskih luka završile izvan granica nove države.

„Hoćemo cijelu Dalmaciju!” Talijanski nacionalisti otvoreno poručivali što žele

Koliko su daleko sezali talijanski teritorijalni apetiti, najbolje pokazuje povijesni proglas Talijanskog nacionalističkog udruženja (Associazione Nazionalista Italiana) iz završnog razdoblja Prvog svjetskog rata. Dokument naslovljen jednostavnom riječju „Italiani!” („Talijani!”) otkriva da se dio talijanskih nacionalističkih krugova nije namjeravao zadovoljiti područjima obećanima Londonskim ugovorom iz 1915. godine.

U proglasu se izravno spominje Split, ali i Trogir, Dubrovnik i Kotor, uz tvrdnju da Talijani ne smiju ostati ravnodušni prema njihovoj sudbini. Autori zatim traže da talijanska vlada proglasi pripajanje širokog prostora na istočnoj obali Jadrana, od Trentina i Brennera pa sve do Venecije Julijske, Rijeke i, kako izričito navode, „cijele Dalmacije”.

„Bog želi da pravda bude zadovoljena za Italiju!”, poručuje se na kraju dokumenta, koji potpisuje izvršni odbor udruženja. Riječ je o upečatljivom svjedočanstvu nacionalističke propagande i političkih zahtjeva koji su pratili raspad Austro-Ugarske. Dokument pritom ne predstavlja službenu odluku talijanske vlade, nego zahtjeve jedne nacionalističke organizacije.

Za Splićane, koji su upravo slavili odlazak austrougarske vlasti, takve su poruke bile ozbiljno upozorenje. Dok se na splitskim ulicama govorilo o slobodi i novoj državi, s druge strane Jadrana otvoreno se zagovaralo pripajanje Dalmacije Italiji.

Povijesni 3. studenoga 1918. zato je mnogo više od datuma jednog primirja. Bio je to simbol završetka starog poretka, ali i početka dramatične borbe za budućnost Dalmacije. Dok je Europa slavila prestanak ratnih operacija, stanovnici istočne obale Jadrana tek su trebali doznati gdje će prolaziti nove granice.