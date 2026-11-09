Split je slavio pad Bajamontijeve vlasti, u luku su stizali ratni brodovi, a smrt slavnog pilota potresla je grad

Deveti studenoga u povijesti Splita i Dalmacije daleko je od običnog datuma. Na taj su se dan događali politički preokreti, u splitsku su luku uplovljavali strani ratni brodovi, a životi pojedinaca ostavljali su trag koji se pamti i više od stoljeća poslije. Neke od tih priča govore o velikim pobjedama, druge o dramatičnim povijesnim okolnostima i ljudskim tragedijama.

Donosimo pet zanimljivih povijesnih obljetnica koje povezuje upravo 9. studenoga.

1882. – Split dobio prvog hrvatskog gradonačelnika: Pobjedi su presudno pridonijeli i ljudi iz Žrnovnice, Srinjina i Podstrane

Prije točno 144 godine, 9. studenoga 1882., Split je svečano ustoličio Dujma Rendića-Miočevića, prvog hrvatskog narodnjačkog gradonačelnika nakon povijesne izborne pobjede nad autonomašima Ante Bajamontija. Time je završilo dugo razdoblje autonomaške vlasti, a grad je zakoračio u novo političko i nacionalno razdoblje. Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, održanoj 28. listopada, odlučeno je da hrvatski postane službeni jezik vijećničkih sjednica te da se uvede u sve osnovne škole.

Posebno zanimljiv detalj jest činjenica da su presudnu ulogu u narodnjačkoj pobjedi imali birači iz Podstrane, Jesenica, Kamena, Srinjina, Stobreča, Žrnovnice i Sitnog. Političke napetosti bile su toliko velike da je večer prije ustoličenja nepoznati napadač pucao na kotarskog poglavara baruna Konrada, kojeg je metak srećom samo okrznuo po odjeći.

Svečanost je održana u današnjoj Ulici kralja Tomislava, a potom je oduševljena povorka otpratila novog gradonačelnika do njegove rodne kuće na Mihovilovoj širini. Narodna glazba izvela je prigodni koncert, započevši koračnicom Živio Spljet. Bio je to jedan od najsimboličnijih trenutaka hrvatskog narodnog preporoda u Dalmaciji.

1918. – Francuski ratni brodovi uplovili u Split: Grad je strahovao od talijanskih pretenzija

Prije 108 godina, 9. studenoga 1918., u splitsku su luku uplovila dva francuska razarača, Sakalave i Touareg, prvi saveznički ratni brodovi koji su se pojavili u Splitu nakon raspada Austro-Ugarske Monarhije. Prvi svjetski rat bližio se završetku, no umjesto očekivanog mira Dalmacija se suočavala s novom neizvjesnošću. Italija je nastojala ostvariti teritorijalne zahtjeve na istočnoj obali Jadrana, a stanovništvo Splita sa zebnjom je pratilo događaje u Zadru i drugim dalmatinskim gradovima.

Dolazak francuskih brodova izazvao je oduševljenje među dijelom Splićana, koji su se nadali da će prisutnost savezničkih snaga spriječiti talijansko zauzimanje grada. Ubrzo je u luku stigao i francuski ratni brod Foudre, a političke napetosti prenijele su se i na gradske ulice. Prema zapisima Gradske knjižnice Marka Marulića, talijanski pristaše izvjesili su zastave na Rivi, koje su potom njihovi protivnici nasilno uklonili.

Splitska luka tih je tjedana postala svojevrsna pozornica međunarodne politike. U njoj su se nalazili brodovi bivše austrougarske mornarice, pristizali su saveznički časnici, a budućnost grada i Dalmacije još nije bila razriješena. Studeni 1918. ostat će upamćen kao jedno od najburnijih razdoblja moderne splitske povijesti.

1869. – Rođen Josip Smodlaka: Imoćanin koji je dvaput bio gradonačelnik Splita i pregovarao o sudbini Dalmacije

Na današnji dan prije 157 godina, 9. studenoga 1869., u Imotskom je rođen Josip Smodlaka, pravnik, političar i diplomat koji će tijekom života sudjelovati u nekim od najvažnijih događaja hrvatske i dalmatinske povijesti. Nakon školovanja u Splitu i studija prava u Beču i Grazu, uključio se u politički život te postao zastupnik u Dalmatinskom saboru. Godine 1905. osnovao je Hrvatsku demokratsku stranku i pokrenuo list Sloboda, nastojeći politički aktivirati i šire slojeve dalmatinskog stanovništva.

Njegova je biografija neobična i po tome što je Split vodio u dva potpuno različita povijesna trenutka – 1918. i 1943. godine. Prvi put u vrijeme raspada Austro-Ugarske i stvaranja nove države, a drugi put tijekom Drugog svjetskog rata, nakon kapitulacije Italije.

Smodlaka je sudjelovao i na Pariškoj mirovnoj konferenciji, gdje se protivio odricanju od Rijeke i Zadra u korist Italije. Tijekom duge karijere obnašao je diplomatske dužnosti pri Svetoj Stolici, u Berlinu i Madridu, a u Drugom svjetskom ratu priključio se antifašističkom pokretu. Preminuo je u Splitu 1956. godine.

1741. – Rođen Alberto Fortis: Čovjek koji je Europi otkrio dalmatinsku Zagoru i proslavio Hasanaginicu

Prije 285 godina, u studenome 1741., u Padovi je rođen Alberto Fortis, talijanski prirodoslovac, putopisac i prosvjetitelj čije je ime neraskidivo povezano s Dalmacijom. Prema talijanskoj enciklopediji Treccani rođen je u noći s 9. na 10. studenoga, dok Hrvatska enciklopedija navodi 11. studenoga. Njegovo najpoznatije djelo, Putovanje po Dalmaciji (Viaggio in Dalmazia), objavljeno 1774. godine, postalo je svojevrsni prozor kroz koji je europska javnost upoznala dotad slabo poznate krajeve istočnog Jadrana.

Fortis je putovao dalmatinskom Zagorom, otocima i priobaljem, opisujući prirodu, običaje, gospodarstvo i svakodnevni život stanovništva koje je nazivao Morlacima. Posebnu pozornost posvetio je njihovim pjesmama i predajama, a upravo je zahvaljujući njemu Hasanaginica stekla međunarodnu književnu slavu. Baladu je kasnije na njemački preveo i veliki Johann Wolfgang Goethe.

Njegovi zapisi zanimljivi su i meteorolozima: detaljno je opisivao buru, jugo, maestral i osobitosti dalmatinske klime, a Biokovo je promatrao kao iznimno zanimljivo mjesto za proučavanje atmosferskih pojava. Fortisovo djelo i danas je nezaobilazan izvor za razumijevanje života Dalmacije u 18. stoljeću, premda njegove opise treba promatrati i u kontekstu europskih predodžbi njegova vremena.

1922. – Poginuo Glauko Prebanda: Splitski avijatičar s 5.000 letova, za kojim je tugovao cijeli grad

Na današnji dan prije 104 godine, 9. studenoga 1922., u tragičnoj zrakoplovnoj nesreći u Boki kotorskoj život je izgubio Glauko Prebanda, jedan od najpoznatijih splitskih pionira zrakoplovstva. Rođen 1892. godine, već se tijekom Prvog svjetskog rata istaknuo kao vojni pilot austrougarske mornarice. Njegovi letački pothvati privlačili su pozornost javnosti i izvan Dalmacije, a za ratne zasluge dobio je i visoka vojna odličja.

Nakon rata nastavio je pilotsku karijeru te postao zapovjednik hidroavionske komande u Boki kotorskoj. Prema povijesnim istraživanjima, tijekom života ostvario je oko 5.000 letova, izniman broj za razdoblje u kojem je zrakoplovstvo još bilo mlada i opasna djelatnost. Kobnog dana, pri spuštanju u kotorskoj luci, zrakoplov je izgubio upravljivost i s približno 50 metara visine srušio se u more. Uz Prebandu poginuo je i njegov kopilot Josip Mataja.

Vijest o nesreći snažno je pogodila Split. Prebandini posmrtni ostaci preneseni su u rodni grad, gdje je 11. studenoga 1922. pokopan na Sustipanu. Suvremeni novinski izvještaji opisuju gotovo nepreglednu pogrebnu povorku i mnoštvo građana koji su došli odati posljednju počast čovjeku koji je još za života postao simbol hrabrosti i pionirskih dana dalmatinskog zrakoplovstva.