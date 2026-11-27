Kada je u ožujku 2021. godine javnosti predstavljena prva uspješna transplantacija krvotvornih matičnih stanica u Splitu, bio je to završetak dugogodišnjih priprema i jedan od važnijih trenutaka u novijoj povijesti splitske medicine. Gotovo šest godina nakon tog događaja Klinički bolnički centar Split pokrenuo je dva postupka nabave specijalizirane opreme za Zavod za transfuzijsku medicinu. Ukupna procijenjena vrijednost dviju nabava iznosi 253.600 eura bez PDV-a, a oprema je namijenjena ustanovi u Šoltanskoj ulici. Riječ je o tehnologiji povezanoj sa sigurnošću transfuzijskog liječenja i čuvanjem stanica koje imaju važnu ulogu u liječenju određenih hematoloških bolesti.

Uređaj za ozračivanje krvi vrijedan 196.000 eura

Financijski najveća nabava odnosi se na uređaj za ozračivanje krvi i krvnih pripravaka, čija je procijenjena vrijednost 196.000 eura bez PDV-a. Takvi se uređaji koriste za obradu određenih krvnih pripravaka kako bi se spriječila rijetka, ali iznimno opasna komplikacija transfuzije poznata kao transfuzijom uzrokovana bolest presatka protiv primatelja. Ozračivanjem se onemogućuje razmnožavanje određenih imunoloških stanica darivatelja koje bi kod osjetljivih primatelja mogle izazvati ozbiljnu reakciju. Ozračeni pripravci primjenjuju se kada za to postoje medicinske indikacije, među ostalim kod određenih skupina hematoloških bolesnika i primatelja transplantata.

Nova oprema za čuvanje krvotvornih matičnih stanica

Drugi postupak javne nabave odnosi se na opremu za čuvanje krvotvornih matičnih stanica, procijenjene vrijednosti 57.600 eura bez PDV-a. Krvotvorne matične stanice omogućuju stvaranje različitih vrsta krvnih stanica, zbog čega imaju posebno važnu ulogu u suvremenoj hematologiji. Kod autologne transplantacije, kakva je prvi put u Splitu izvedena 2021. godine, pacijentove se vlastite matične stanice prethodno prikupljaju i čuvaju te mu se vraćaju nakon intenzivnog liječenja. Odgovarajuća oprema i kontrolirani uvjeti čuvanja ključni su za očuvanje kvalitete prikupljenih stanica do njihove ponovne primjene.

Za prvi zahvat Split se pripremao gotovo 13 godina

Prva autologna transplantacija krvotvornih matičnih stanica u splitskom KBC-u obavljena je krajem veljače 2021. godine, a javnosti je predstavljena 10. ožujka. Bio je to prvi takav zahvat izveden u Hrvatskoj izvan Zagreba, gdje se transplantacija krvotvornih matičnih stanica provodi još od 1983. godine. Prema tada objavljenim podacima Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti, splitski multidisciplinarni tim za razvoj transplantacijskog programa osnovan je početkom 2008. godine. Prvi uspješni zahvat uslijedio je nakon višegodišnjeg rada na uređenju prostora, nabavi opreme, stručnom usavršavanju zaposlenika i suradnji sa zagrebačkim hematolozima i transfuziolozima.

Isporuka opreme u roku od 90 dana

Ponude za opremu za čuvanje matičnih stanica zaprimaju se do 11. prosinca, dok je krajnji rok za dostavu ponuda za uređaj za ozračivanje krvi 29. prosinca. Za oba postupka predviđen je rok izvršenja ugovora od 90 dana nakon potpisa obiju ugovornih strana. Pri odabiru dobavljača, osim ponuđene cijene, vrednovat će se i kvalitativni kriteriji povezani s jamstvenim održavanjem, a kod uređaja za ozračivanje i maksimalna doza zračenja izvan uređaja. Iz dostupnih podataka nije moguće utvrditi nabavlja li se oprema radi proširenja postojećih kapaciteta ili zamjene postojećih uređaja, kao ni koliko je transplantacija u splitskoj bolnici izvedeno od 2021. godine.