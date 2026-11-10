Split je opet gorio, ali još su jače gorjela srca: Ante i Antonio vratili se sa Svjetskog prvenstva, dočeci za pamćenje

Postoje trenuci koji se ne mogu opisati samo sportskim rezultatima i osvojenim medaljama. Trenuci u kojima se spoje ponos, sreća, prijateljstvo i zajedništvo, a cijeli grad pokaže koliko veliko srce ima. Upravo takve trenutke doživjeli su Ante Jurin i Antonio Bošnjak, splitski plivači koji su se iz portugalske Albufeire vratili s velikim uspjesima ostvarenima na 12. Svjetskom prvenstvu u plivanju za osobe s Down sindromom.

Ante Jurin osvojio je brončanu medalju na 100 metara prsno u seniorskoj kategoriji, uz još dva plasmana u finale, dok je Antonio Bošnjak ostvario odlične nastupe i osobne rekorde. Njihovi rezultati još su jednom potvrdili koliko se predan rad, upornost i ljubav prema sportu mogu pretvoriti u velike uspjehe na međunarodnoj pozornici.

No priča o dvojici plivača nije završila posljednjim zaveslajem u Portugalu. Njezin možda i najemotivniji dio dogodio se tek nakon povratka u Dalmaciju.

Bakljade, pjesma i emocije: Split i Vranjic dočekali svoje heroje

Split je Antu Jurina dočekao uz bakljadu, pjesmu, zagrljaje i brojne okupljene građane, dok je Antonio Bošnjak svoj veliki doček imao u Vranjicu, okružen obitelji, prijateljima i ljudima koji su pratili njegov sportski put. Dva mjesta, dva slavlja, ali ista poruka – ponos na mlade sportaše koji su svojim uspjesima razveselili cijelu zajednicu.

Posebnu emociju cijeloj priči dala je činjenica da ni nepovoljna vremenska prognoza nije pokvarila slavlje. Nad Splitom su se nadvili oblaci i najavljivala se kiša, ali upravo u trenucima dočeka vrijeme se popravilo, omogućivši okupljenima da zajedno proslave veliki uspjeh.

Dočeku je nazočio i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je čestitao plivačima na ostvarenim rezultatima te naglasio koliko su svojim nastupima učinili ponosnima Split i Hrvatsku. Istaknuo je i važnost podrške mladim sportašima te stvaranja prilika za njihov daljnji razvoj.

Iz Udruge za sindrom Down-21 Split ističu kako su željeli da povratak Ante i Antonija bude mnogo više od proslave sportskih rezultata. Njihova je namjera bila poslati snažnu poruku o uključivosti, jednakim mogućnostima i važnosti sporta u životima osoba s Down sindromom.

„Sport pripada svima!” – poruka koja je snažnija od svake medalje

Sport nisu samo medalje, rezultati i pobjednička postolja. On je i prilika za razvoj, izgradnju samopouzdanja, stvaranje prijateljstava i osjećaj pripadnosti. Upravo zato iz Udruge naglašavaju kako djeca i osobe s Down sindromom, kao i sve osobe s invaliditetom, zaslužuju mogućnost treniranja, natjecanja i ostvarivanja vlastitih sportskih snova.

Ne moraju svi postati svjetski prvaci da bi bili pobjednici. Svaki osobni rekord, svaka svladana prepreka i svaki korak naprijed imaju iznimnu vrijednost. Uspjesi Ante i Antonija stoga nisu samo sportska vijest nego i poticaj drugim mladim ljudima da vjeruju u vlastite mogućnosti.

Posebno mjesto u organizaciji dočeka imali su učenici i nastavnici Zdravstvene škole Split. Kroz projekt „Run for Down”, sudjelovanje u dočeku u zračnoj luci, izradu transparenata i veliku bakljadu pokazali su što znače empatija, prijateljstvo i zajedništvo. Iz Udruge su posebno zahvalili nastavnicama Marini Vuković, Ivani Bokan i Marijani Sarić, kao i učenicima koji su svojim angažmanom pridonijeli nezaboravnoj atmosferi.

Velika zahvala trenerima, sportskim institucijama i svima koji su pomogli

Iza velikih rezultata stoji i velik broj ljudi koji svakodnevno ulažu svoje vrijeme, znanje i energiju u razvoj sportaša. Udruga je zato posebno zahvalila cijelom Plivačkom klubu Cipal, trenerima Mirku, Karli, Damiru, Barbari i Miji, a osobito Juri Beniću, koji je bio uz plivače tijekom natjecanja u Portugalu.

Zahvala je upućena i Hrvatskom paraolimpijskom odboru te Ministarstvu turizma i sporta, čija je podrška omogućila sudjelovanje na svjetskom natjecanju, kao i Gradu Splitu, koji je podržao aktivnosti i doček sportaša.

U organizaciji slavlja sudjelovali su i brojni drugi pojedinci i ustanove. Iz Udruge zahvaljuju Vrtiću Mediteran, restoranu Seven koji je osigurao catering, Kuglani koja je ustupila prostor za druženje te Split Parkingu koji je članovima Udruge i njihovim obiteljima omogućio besplatno parkiranje.

Posebnu zahvalu dobili su i djelatnici Zračne luke Split na srdačnom dočeku, Retro Tuk Split i Lovre Ostojić, koji su omogućili da se Ante provoza posebnim vozilom, te slastičarnica Slatki zalogaj iz Kaštel Kambelovca koja je pripremila svečanu tortu. Glazbeni dio slavlja dodatno je obogatio svirač harmonike, a svojim doprinosom svi su zajedno stvorili atmosferu koju će sudionici dugo pamtiti.

„Naša Udruga diše rukama svojih volontera”

Ipak, među brojnim zahvalama iz Udruge za sindrom Down-21 Split posebno izdvajaju ljude bez kojih mnoge njihove aktivnosti ne bi bilo moguće organizirati – volontere. Njihova podrška nije ograničena samo na velike događaje i svečane trenutke, nego je prisutna tijekom cijele godine, kroz svakodnevne aktivnosti, projekte i druženja.

Koordinatorica Udruge Angela Jozić u emotivnoj je poruci naglasila koliko upravo volonteri znače za njezin rad i razvoj.

„Naša Udruga raste i postaje sve jača, a jača je zato što diše rukama svojih volontera. Upravo te ruke, njihovo vrijeme, trud, dobrota i ljubav čine našu snagu. Bez njih ne bismo mogli ostvarivati sve ono što radimo. Od srca hvala svim volonterima koji su sudjelovali u organizaciji ovoga dočeka, ali i svima koji su uz nas tijekom cijele godine. Jer zajedno smo najjači!”, poručila je Jozić.

Zahvalila je i medijima, novinarima, urednicima i portalima koji su pratili nastupe plivača i njihove dočeke, naglasivši kako svaka objava i svaka fotografija pridonose vidljivosti osoba s Down sindromom te pokazuju koliko se može postići kada društvo pruži podršku i priliku.

„Opet smo svi disali kao jedno!”

Na kraju ove sportske i ljudske priče ostaju medalja, osobni rekordi i dvije velike proslave, ali i nešto što se ne može izmjeriti štopericom niti izraziti brojem osvojenih odličja.

Ante i Antonio vratili su se iz Portugala kao uspješni sportaši, a Split i Vranjic pokazali su im koliko njihov trud znači čitavoj zajednici. Njihovi dočeci pretvorili su se u slavlje prijateljstva, solidarnosti i zajedništva, uz poruku da svaka osoba zaslužuje priliku ostvariti svoje potencijale.

„Opet je gorio Split, ali još su jače gorjela srca! Ante i Antonio vratili su se kući s rezultatima na koje smo ponosni, ali su nam donijeli i nešto još veće – podsjetnik da su trud, prijateljstvo, podrška i zajedništvo ono što nas čini pobjednicima. Opet smo svi disali kao jedno! Jer ovu priču nismo stvarali sami. Stvarali smo je zajedno!”, zaključila je Angela Jozić iz Udruge za sindrom Down-21 Split.