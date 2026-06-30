Split je naš! o novoj bolnici: "Ne smije se odustati od Firula i Križina"

Stranka Split je naš! oglasila se priopćenjem u kojem se protivi mogućnosti izmještanja splitske bolnice s Firula i Križina te poziva na raspisivanje međunarodnog natječaja za nadogradnju KBC-a Split na postojećim lokacijama.

Potpredsjednik stranke Mate Buljubašić poručuje kako je nova bolnica Splitu potrebna, ali smatra da se ta tema ne smije koristiti kao izlika za napuštanje vrijednih gradskih prostora i prenamjenu lokacija koje su, kako tvrdi, ključne za budućnost grada. "Kao i sa Poljudskom ljepoticom, rušitelji našega grada prvo mašu građanima potencijalnim lokacijama za novu bolnicu. Ona je, kao i novi stadion, potrebna našem gradu i svima koji u njega dolaze. Ali kao preduvjet postavljaju rušenje stadiona i stavljanje bolnice Firule van funkcije, kao da se bez toga ne može graditi", navodi Buljubašić.

Kritike prema Šuti

Iz stranke tvrde da gradonačelnik Tomislav Šuta nameće ideju nove bolnice u gospodarskoj zoni na sjeveru grada, što bi, prema njihovom mišljenju, značilo odustajanje od gospodarskog razvoja Splita i novih radnih mjesta. Buljubašić upozorava i na prostor Korešnice, gdje je urbanističkim planom, kako navodi, predviđeno 1140 stanova za splitske podstanare.

"U jeku najgoreg iseljavanja, ti prostori bi omogućili mladim i stručnim ljudima radno mjesto i stan, što je osnovni preduvjet za ostanak u Splitu. Svaki pokušaj da se mladima to oduzme je za svaku osudu", poručuje potpredsjednik stranke Split je naš!

"Što će biti s Firulama?"

Iz stranke se pitaju hoće li priča o novoj bolnici tijekom ljeta utihnuti, a ostati, kako navode, "samo pohlepa za atraktivnim kvadratima na Firulama". Buljubašić pritom uspoređuje Split sa Zagrebom, navodeći da Grad Zagreb može raspisati javni natječaj te proširiti i nadograditi bolnicu Rebro na 31 tisuću četvornih metara, odnosno 35 tisuća četvornih metara s heliodromom.

"Split tobože svoju bolnicu ne može proširiti, iako ima u takozvanom zelenom džepu površinu od 80 tisuća kvadrata", navodi.

Pozivaju na međunarodni natječaj

U priopćenju se podsjeća i na razdoblje mandata bivšeg ravnatelja KBC-a Split, dr. Julija Meštrovića, kada je, kako navode, naručen projekt proširenja bolnice od arhitekta g. Kuzmanića.

Iz stranke tvrde da se može naslutiti kako se od tog projekta, dobivenog natječajem, odustalo. "Stranka Split je naš! poziva na razum i raspisivanje međunarodnog natječaja za nadogradnju KBC-a Split na mjestu bolnica Firule i Križine s podzemnim i nadzemnim parkingom koji bi koristili zaposlenici i pacijenti", stoji u priopćenju.

"Split već ima lokaciju"

Buljubašić smatra da Split već ima odgovarajuću lokaciju za bolnicu, i to na prostoru Firula i Križina, po uzoru na mediteranske gradove, u širem centru grada i s pogledom na more. "Zašto ova vlast napušta tu mogućnost i neka javno kaže koje su joj namjere i za čije interese bi iseljavali našu bolnicu sa Firula i Križina", zaključuje Mate Buljubašić, potpredsjednik stranke Split je naš!