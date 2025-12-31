Split je "eksplodirao": Pjena party od podneva, Pjaca već krcata – najluđi dan u godini je počeo!

Centar Splita danas je u potpunosti preuzeo novogodišnji šušur – vesela atmosfera osjeća se na svakom koraku, a grad je prepun Splićana i gostiju koji su izašli na ulice uživati u najluđem danu u godini. Gužva je u samom srcu grada, na Pjaci i po svim prilazima, a iz kafića i s pozornica širi se glazba koja dodatno diže raspoloženje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Posebno živahno je na Obrovu gdje je točno u podne krenuo Sensievo pjena party. Pjena, glazba i dobro raspoloženje brzo su okupili mnoštvo, a organizatori poručuju da je sve spremno i da se fešta zahuktava iz sata u sat.

"Lagano se zagrijavamo za današnji najluđi dan, a sve smo pripremili. Danas je pjena party, pijemo i uživamo, svi su dobre volje… Ovo su dani koji su ostali za Splićane i jako smo sretni što su svi došli u centar grada", rekao nam je Danijel Nikolla Vaso, glavni organizator Adventa na Obrovu.

U 13 sati program se nastavlja i na Pjaci, gdje je na rasporedu dnevni doček Nove godine uz "Flashback party powered by Balinjera". Za glazbeni dio zaduženi su DJ Cico i DJ Zrine, a već se na prvim taktovima osjeti da će se plesati i pjevati još dugo.

Splićani i gosti danas su odlučili ne propuštati ništa: od pjena partyja na Obrovu do dnevnog dočeka na Pjaci, Split se pretvorio u veliku otvorenu pozornicu. Uz gužvu na svakom koraku i osmijehe na licima, grad već sada živi kao da je ponoć – a najbolji dio tek dolazi.