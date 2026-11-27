Ove godine za otvaranje splitskog božićnog adventa zapjevale su Srdelice. Ovi mališani označili su početak jednog od najljepših dijelova godine. Glazbenom posvetom Jovici Škari pjevali su pjesme uz koje su odrasle generacije Splićana.

Ovoga petka grad zastao je pred jaslicama kakve dosad nije vidio. Upravo njih predstavila je Edita Lučić Jelić kao i naše najmlađe pjevače.

Zatim je gradonačelnik Tomislav Šuta održao govor u kojem je zaželio dobrodošlicu Splićanima i Splićankama te izrazio veliku sreću i zadovoljstvo zbog početka ovog adventa.

Fra Ante Branko Periša predstavio je kako je osmišljen Božić ove zime u Splitu te predstavio ovogodišnju teološku poruku: "Božić se rodio među nama i ove godine u Splitu."

Večer se nastavila paljenjem lampica na božićnom drvcu na Trgu Franje Tuđmana.

Pitali smo dogradonačelnicu Mateu Dorčić što bi izdvojila kao najveću ovogodišnju novost za advent.

"Rekla bih da je ova jedinstvena lokacija na Prokurativama nešto novo, pozornica, jelka i cijeli sadržaj ispred crkve sv. Frane zbog kojeg naši sugrađani svih generacija mogu dobiti nešto za sebe. Tako da ovaj sam po sebi veličanstven prostor koji je pod svjetlima, izgleda još bolje i još ljepše."