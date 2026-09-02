Split je bio "epicentar": Stigli službeni podaci za kolovoz, dogodio se neviđeni temperaturni ekstrem. Svi se pitaju - kada je kraj vrućinama

Kalendarski smo zakoračili u rujan, klimatološko ljeto je završilo, ali vrijeme u Dalmaciji za sada nema gotovo nikakvu namjeru pratiti kalendar.

Nakon jednog od najtoplijih ljeta u povijesti mjerenja, rujan je odmah počeo – novim rekordima.

I to ovoga puta temperature mora.

Split odmah srušio rekord star 11 godina

Već prvog dana rujna u 14 sati temperatura mora u Splitu dosegla je 28,0°C, što je novi apsolutni rekord za rujan.

Dosadašnji rekord iznosio je 27,3°C, a izmjeren je 2. rujna 2015. godine. Novi rekord tako je nadmašen za čak sedam desetinki stupnja.

Istovremeno je novi rujanski rekord zabilježen i u Komiži, gdje je more u 14 sati imalo čak 28,2°C.

Dakle, klimatološka jesen na srednjem Jadranu počela je temperaturama mora kakve su tipičnije za sam vrhunac ljeta.

A ni temperature zraka neće uskoro značajnije popustiti.

Split iza sebe ima treće najtoplije ljeto

Koliko je ljeto 2026. bilo ekstremno najbolje pokazuju preliminarne klimatološke analize.

Meteorolog Zoran Vakula za HRT navodi kako je kolovoz u većini Hrvatske bio rekordno topao, uz odstupanja srednje temperature od višegodišnjeg prosjeka uglavnom između 3 i čak 5°C.

Posebno zanimljivi podaci stižu upravo iz Splita.

Na Marjanu je srednja temperatura cijelog meteorološkog ljeta bila treća najviša u povijesti mjerenja. Toplija su bila samo ljeta 2003. i rekordne 2024. godine. Odstupanje ljetnih temperatura od prosjeka bilo je uglavnom između 2 i 3°C.

Ovoga ljeta u Splitu je pao i novi apsolutni temperaturni rekord, a termometar je dosegnuo 40,2°C. Ekstremnih temperatura nije nedostajalo ni drugdje u Dalmaciji – rekordne vrijednosti zabilježene su, između ostalog, i u Dubrovniku i Lastovu.

Naposljetku je kolovoz 2026. na DHMZ postaji Split Marjan bio +3,1 stupanj topliji od prosjeka 1991.-2020., te nevjerojatnih 5.0 topliji od prosjeka 1961.-1990.

Zanimljiv paradoks Splita: ekstremna vrućina, ali i više kiše od prosjeka

Ljeto je u velikom dijelu Hrvatske bilo sušnije od prosjeka, ali Split je jedna od zanimljivih iznimki.

Ukupna količina oborine tijekom lipnja, srpnja i kolovoza u Splitu bila je veća od klimatološkog prosjeka, ponajprije zahvaljujući kišnom srpnju. Kada se promatra prvih osam mjeseci godine, na splitskom Marjanu palo je oko 15 posto više oborine od prosjeka.

S druge strane, neki dijelovi Dalmacije kolovoz su završili ekstremno suhi. HRT izdvaja Lastovo i Makarsku, gdje je tijekom cijelog mjeseca izmjerena gotovo zanemariva količina oborine.

U srijedu ponovno do 35 stupnjeva

A početak rujna neće donijeti kraj vrućina.

Srijeda će u Dalmaciji biti pretežno sunčana. Tijekom noći očekuje se uglavnom tiho vrijeme ili burin, a podno Velebita umjerena bura.

Danju će puhati slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova, a u drugom dijelu poslijepodneva na moru Dalmacije mjestimice može biti umjeren i prolazno pojačan.

Najviše dnevne temperature bit će od 30 do 35°C.

U četvrtak ponegdje čak 36°C

Ni četvrtak neće donijeti promjenu.

Bit će pretežno sunčano i suho. Ujutro će puhati slaba bura, danju umjeren zapadnjak, a navečer se očekuje umjerena do pojačana bura.

Jutarnje temperature većinom će biti između 14 i 25°C, a dnevne će dosezati od 30 do čak 36°C.

Petak donosi nastavak pretežno sunčanog vremena. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, a poslijepodne zapadnjak koji na moru Dalmacije lokalno može biti i pojačan.

Temperatura se pritom neće bitnije mijenjati.

Ni vikend ne donosi jesen

Ni oni koji se nadaju prvom ozbiljnijem jesenskom osvježenju tijekom vikenda neće doći na svoje.

Subota i nedjelja u Dalmaciji ostat će pretežno sunčane i suhe.

Vjetrovitije bi trebalo biti u nedjelju. U subotu će najviše dnevne temperature ponovno biti između 30 i 35°C, dok bi u nedjelju mogle tek neznatno pasti, nešto izraženije na kninskom području.

Slično vrijeme prema sadašnjim prognostičkim materijalima trebalo bi se nastaviti i tijekom prvog dijela sljedećeg tjedna.

Promjena tek oko 10. rujna?

Zanimljiviji signal pojavljuje se tek prema kraju sljedećeg tjedna.

Sve su veće šanse da bi se oko četvrtka, 10. rujna, mogla dogoditi toliko željena izraženija promjena vremena.

Ipak, riječ je o dovoljno udaljenom prognostičkom razdoblju da detalji još nisu pouzdani i mogu se značajno mijenjati.

Do tada je poruka prognoze prilično jasna: Dalmacija će i početak rujna provesti usred pravog ljeta.