Split izdvaja čak 1,3 milijuna eura za borbu protiv štakora i štetnih kukaca. Poznato što sve obuhvaća veliki gradski natječaj

Borba protiv štakora, žohara i drugih štetnika u velikom gradu nije samo pitanje komunalnog reda, nego i javnog zdravlja. Upravo zato Grad Split pokrenuo je veliki postupak javne nabave za usluge deratizacije i dezinsekcije, čija procijenjena vrijednost iznosi čak 1.040.000 eura bez PDV-a.

S uračunanim porezom riječ je o približno 1,3 milijuna eura. Ipak, važan je podatak da se taj iznos odnosi na planirano razdoblje od četiri godine, a ne na samo jednu godinu.

Preračunato na godišnju razinu, procijenjena vrijednost iznosi oko 260 tisuća eura bez PDV-a godišnje.

Što sve Grad namjerava obuhvatiti?

Predmet nabave su usluge deratizacije i dezinsekcije na području grada Splita. To uključuje mjere suzbijanja glodavaca i štetnih kukaca, koje su posebno važne u gusto naseljenim područjima i na lokacijama s povećanim rizikom od njihove pojave.

Prema opisu nabave, predviđene su i hitne intervencije, uključujući neškodljivo uklanjanje osinjaka, gnijezda stršljena te strvina štakora.

Riječ je o poslovima koji zahtijevaju stručnu provedbu, pridržavanje zdravstvenih i sigurnosnih pravila te odgovarajuću kontrolu rezultata.

U velikom gradu, posebno tijekom toplijeg dijela godine, pravodobna provedba ovakvih mjera važna je za smanjivanje neugodnosti i javnozdravstvenih rizika.

Natječaj se odnosi na četiri godine

Postupak javne nabave objavljen je 28. listopada 2026., a ponude se zaprimaju do 27. studenoga u 10 sati.

Prema objavljenoj dokumentaciji, planirano trajanje ugovora iznosi 48 mjeseci, uz predviđeni početak pružanja usluga početkom siječnja 2027. godine.

Pri odabiru najpovoljnije ponude vrednovat će se cijena, ali i brzina odaziva na hitne intervencije. Prema objavljenim kriterijima, cijena nosi 80 posto bodova, a rok odaziva na hitnu intervenciju preostalih 20 posto.

To pokazuje da, uz redovite preventivne tretmane, Grad želi osigurati i mogućnost brze reakcije kada građani prijave problem koji zahtijeva žurno postupanje.

Koliko će tretmana dobiti pojedini gradski kotari?

Jedno od najvažnijih pitanja za građane odnosi se na stvarni raspored i učestalost tretmana.

Posebno je važno znati koliko će puta godišnje deratizacija biti provedena na javnim površinama, u sustavu odvodnje i na drugim lokacijama te kako će se postupati po prijavama stanovnika.

Jednako je važno pitanje nadzora nad izvođačem. Sama činjenica da je neka usluga ugovorena ne govori koliko je učinkovito provedena, zbog čega su dokumentiranje tretmana i praćenje rezultata važni za ocjenu uspješnosti.

Milijunska vrijednost, ali konačan trošak još nije poznat

Objavljeni iznos predstavlja procijenjenu vrijednost buduće nabave, a ne novac koji je već isplaćen izvođaču.

Konačna ugovorena vrijednost ovisit će o završetku postupka i odabranim ponudama.

Za Splićane će, međutim, najvažnije biti pitanje hoće li višegodišnji sustav suzbijanja štetnika osigurati redovite tretmane, pravodobne intervencije i manje problema sa štakorima te štetnim kukcima u njihovim kvartovima.