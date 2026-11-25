U prosincu 2026. godine očekuje se isplata božićnica za naše sugrađane sljedećih kategorija:

umirovljenici grada Splita koji od Grada Splita ostvaruju pravo na potporu u sklopu projekta „Moj zlatni Split“,

njegovatelji s prebivalištem na području Grada Splita koji od Grada Splita primaju potporu njegovateljima,

korisnici inkluzivnog dodatka Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji od Grada Splita primaju naknadu,

korisnici zajamčene minimalne naknade na području Grada Splita koji imaju rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad, a korisnici su ogrjeva Grada Splita

socijalno ugroženi učenici i studenti korisnici potpora /stipendija Grada Splita za socijalno ugrožene učenike i studente.

Početkom prosinca počinje dodjela božićnica sljedećim sugrađanima na području Grada Splita:

1. Grad Split je osigurao sredstva za dodjelu božićnica u 2026. godini za umirovljenike Grada Splita koji ostvaruju pravo na potporu u sklopu projekta „Moj zlatni Split“. Božićnica će se dodijeliti na karticu korisnika prema sljedećim kategorijama i iznosima:

umirovljenicima s ukupnim prihodima do 300,00 EUR u iznosu od 150,00 EUR,

umirovljenicima s ukupnim prihodima u visini od 300,01 do 450,00 EUR u iznosu od 130,00 EUR.

2. Pravo na božićnicu u iznosu od 170,00 EUR ostvaruju korisnici koji od Grada Splita primaju potporu njegovateljima, a pravo će se ostvariti isplatom na račun korisnika.

3. Pravo na božićnicu u iznosu od 80,00 EUR ostvaruju korisnici inkluzivnog dodatka Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji od Grada Splita primaju naknadu, a pravo će se ostvariti isplatom na račun korisnika.

4. Pravo na božićnicu u iznosu od 80,00 EUR će ostvariti socijalno ugroženi učenici i studenti korisnici potpora /stipendija za socijalno ugrožene učenike i studente Grada Splita, a pravo će se ostvariti isplatom na račun korisnika.

5. Pravo na božićnicu u iznosu od 80,00 EUR ostvaruju korisnici zajamčene minimalne naknade Hrvatskog zavoda za socijalni rad, a korisnici su troškova ogrjeva, s prebivalištem na području Grada Splita, a pravo će se ostvariti isplatom na račun korisnika.

6. Pravo na božićnicu u iznosu od 80,00 EUR ostvaruju branitelji korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje s izvršnim rješenjem s prebivalištem na području Grada Splita, a pravo će se ostvariti isplatom na račun korisnika na osnovi podnesenog Zahtjeva.

7. Pravo na božićnicu u iznosu od 80,00 EUR ostvaruju korisnici zajamčene minimalne naknade koji ne primaju troškove ogrjeva u 2026. godini od Grada Splita, a pravo će se ostvariti isplatom na račun korisnika na osnovi podnesenog Zahtjeva.

8. Pravo na božićnicu može se ostvariti samo po jednom osnovu.

9. Sredstva iz točke 1., 2., 3. ,4. ,5., 6. i 7. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu, Razdjel 207: Upravni odjel za socijalnu skrb, branitelje i demografiju ,Glavni program G02: Upravni odjel za socijalnu skrb, branitelje i demografiju, Program: Božićnice i uskrsnice, Projekt/aktivnost: Božićnice i uskrsnice.

Postojeći korisnici naknada nisu dužni podnositi zahtjev za ostvarivanje prava na božićnicu.

Zahtjev moraju podnijeti samo:

1. korisnici zajamčene minimalne naknade koji ne primaju troškove ogrjeva u 2026. godini od Grada Splita i

2. branitelji korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje s izvršnim rješenjem s prebivalištem na području Grada Splita.

Zahtjev se može preuzeti od dana 25. 11. 2026. godine u centralnoj pisarnici Grada Splita i na web stranici: www.split.hr., i dostaviti osobno u centralnu pisarnicu Grada Splita, poštom ili na adresu elektroničke pošte: pisarnica@split.hr.

Zahtjevi se zaprimaju do 15. prosinca 2026. godine.