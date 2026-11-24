Split i cijela južna Hrvatska mogli bi u sljedećim godinama dobiti jednu od najvećih zdravstvenih investicija u novijoj povijesti, no pred projektom nove regionalne sveučilišne bolnice nalazi se prepreka koju treba riješiti u vrlo kratkom roku. Klinički bolnički centar Split traži zemljište na kojem bi se mogao izgraditi novi bolnički kompleks, a prema informacijama koje je 22. studenoga objavio HRT, odgovarajuću lokaciju trebalo bi definirati u sljedeća dva mjeseca. U protivnom bi projekt mogao propustiti važnu priliku za pravodobno uključivanje u financijske planove i pripremu europskog sufinanciranja.

Riječ je o projektu koji nadilazi zdravstvene potrebe samog Splita. KBC Split jedno je od najvažnijih bolničkih središta u ovom dijelu Hrvatske, a njegove usluge koriste stanovnici velikog dijela Dalmacije i drugih područja juga zemlje. Postojeća bolnica funkcionira na Firulama i Križinama, u objektima različite starosti koji su tijekom desetljeća dograđivani i prilagođavani potrebama pojedinih medicinskih djelatnosti. Takav raspored sve teže prati razvoj suvremene medicine, ali otežava i svakodnevnu organizaciju rada.

Potrebno je 20.000 četvornih metara, spominju se Kopilica i Solin

Prema informacijama iz splitskog KBC-a, za novu bolnicu potrebno je pronaći prostor od približno 20.000 četvornih metara. Posebno bi bilo poželjno da se zemljište nalazi u državnom vlasništvu jer bi se time mogli jednostavnije i brže riješiti pojedini imovinskopravni postupci. U javnosti su se kao potencijalne lokacije spominjali Kopilica i područje Solina, no nijedna od njih zasad nije službeno potvrđena kao konačan izbor.

Ravnatelj KBC-a Split Krešimir Dolić u razgovoru za HRT upozorio je da postojeće bolničke zgrade više ne odgovaraju zahtjevima suvremenog liječenja. Dio njih izgrađen je prije otprilike šezdeset godina, a pojedini prostori još su stariji. Veliki problem predstavlja paviljonska organizacija bolnice, zbog koje su različite medicinske djelatnosti prostorno odvojene, što može otežavati suradnju, premještanje pacijenata i organizaciju pojedinih dijagnostičkih i terapijskih postupaka.

Pri izboru lokacije pritom neće biti važna samo veličina zemljišta. Buduća bolnica morat će biti dobro povezana s gradom, prometnicama i okolnim područjima iz kojih svakodnevno dolaze pacijenti. Posebno će biti važni pristup vozilima hitne medicinske pomoći, dostupnost javnog prijevoza i mogućnosti parkiranja, kao i osiguravanje prostora za eventualno buduće proširenje.

Građevinska dozvola trebala bi biti spremna do kraja 2029. godine

Prema riječima Krešimira Dolića, cilj je do kraja 2029. ishoditi građevinsku dozvolu kako bi se projekt mogao prijaviti za financiranje iz europskih fondova u novom financijskom razdoblju. Vlada Republike Hrvatske još je u rujnu dala političku potporu pripremi nove bolnice, no odabir lokacije ostaje jedan od prvih i najvažnijih konkretnih koraka.

Važno je razlikovati rok za pripremu projekta od početka same gradnje. Podatak da bi lokacija trebala biti odabrana u sljedeća dva mjeseca ne znači da će radovi početi 2027. godine. Nakon odabira zemljišta slijede urbanističke i projektantske procedure, priprema tehničke dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola i zatvaranje financijske konstrukcije. Tek nakon tih koraka može se govoriti o stvarnom početku izgradnje.

Konačna procijenjena vrijednost cijelog projekta zasad nije potvrđena. S obzirom na veličinu i složenost budućeg bolničkog kompleksa, riječ je o ulaganju koje će zahtijevati višegodišnje planiranje, ali bilo kakvo precizno navođenje ukupne cijene bez dovršenih studija i projektne dokumentacije bilo bi preuranjeno.

Bolnica s manjim sobama i uvjetima kakve zahtijeva moderna medicina

O potrebi izgradnje nove bolnice za HRT je govorila i Mirela Pavičić Ivelja, pomoćnica ravnatelja za kvalitetu i predstojnica Klinike za infektologiju KBC-a Split. Prema njezinim riječima, trenutačni prostorni uvjeti otežavaju praćenje suvremenih medicinskih standarda, a dodatno opterećenje predstavlja nedostatak zdravstvenog osoblja, osobito medicinskih sestara. Istaknula je da postoji potpora državne i lokalne vlasti te izrazila uvjerenje da je rješenje pitanja lokacije blizu.

Glavna sestra KBC-a Split Ivanka Ercegović upozorila je na činjenicu da se u postojećim objektima još koriste višekrevetne bolesničke sobe, a sanitarni prostori u dijelu bolnice ne odgovaraju očekivanjima suvremene zdravstvene skrbi. Nova bolnica trebala bi omogućiti kvalitetniju organizaciju bolesničkih soba, bolje uvjete izolacije i veću privatnost pacijenata, uz suvremenije medicinske i tehničke sadržaje.

Pred Splitom je tako odluka koja bi mogla dugoročno odrediti razvoj zdravstva na jugu Hrvatske. Odabir lokacije nije samo urbanističko pitanje nego i preduvjet da se projekt pomakne iz faze najava prema ozbiljnoj pripremi izgradnje. Hoće li se u iduća dva mjeseca uspjeti pronaći zemljište koje zadovoljava sve uvjete, bit će jedno od najvažnijih pitanja za budućnost splitske bolnice.