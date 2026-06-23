Split ima projekt koji već 10 godina spaja studente i poduzetnike: "Ovo je iskustvo koje ostavlja trag"

U HGK - Županijskoj komori Split u utorak je održan završetak i predstavljanje rezultata projekata WebStart i PlanStart, koji već deset godina povezuju gospodarski i obrazovni sektor.

Riječ je o projektima koji se provode kroz izravnu suradnju malih županijskih poduzetnika i studenata, a cilj im je studentima omogućiti rad na konkretnim zadacima iz prakse, dok poduzetnici dobivaju korisna rješenja za unaprjeđenje poslovanja. U sklopu projekata studenti izrađuju web stranice i poslovne planove, čime stječu dragocjeno iskustvo u radu s realnim korisnicima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Projekte već deset godina uspješno provode HGK - Županijska komora Split i Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu. Do sada je u njima sudjelovalo više od stotinu poduzetnika te nekoliko stotina studenata.

Predstavljanje ovogodišnjih rezultata ujedno je bilo i prigoda za obilježavanje deset godina uspješne suradnje i brojnih ostvarenih rezultata.

Predsjednik HGK - Županijske komore Split Jozo Tomaš istaknuo je važnost kontinuiteta ovih projekata.

"Ovo je projekt koji traje već 10 godina. Naši studenti zajedno s poduzetnicima imali su mogućnost pokazati određene vještine, a u ovom slučaju riječ je o izradi web stranica i poslovnih planova. PlanStart je posebno zanimljiv jer se studenti direktno uključuju u komunikaciju s poduzetnicima. Studenti su jako aktivni i imamo vrlo dobru suradnju, a kroz ovih 10 godina kroz projekte su prošle stotine studenata", kazao je Tomaš.

Dodao je kako je kroz suradnju prošlo i više od stotinu poduzetnika, što potvrđuje značaj projekta za lokalno gospodarstvo.

Pročelnik Sveučilišnog odjela za stručne studije u Splitu Petar Pepur naglasio je da ovakva suradnja studentima donosi iskustvo koje ne mogu dobiti samo kroz teorijsku nastavu.

"Oni su nama kao nastavna baza doprinijeli znatnom unaprjeđenju naše nastave kako bismo spojili studente s poduzetnicima. Studenti dobivaju realna znanja, a poduzetnici dobivaju poticaj i energiju od studenata. Velik broj studenata prikupio je značajna znanja kroz ovu suradnju. Ove godine sudjelovalo je 19 studenata i sedam poduzetnika", kazao je Pepur.

Profesorica Slađana Brajević istaknula je kako su WebStart i PlanStart s vremenom postali prepoznatljivi projekti.

"Intenzivno smo razmišljali kako povezati teoriju i praksu. U međuvremenu su projekti postali prepoznatljivi, a imati kontinuitet u ovom trenutku posebno je vrijedno pažnje. Iz ovih projekata proizašle su divne poslovne suradnje, pa čak i zapošljavanja naših studenata. Pokazali smo kako možemo izvrsno međusobno funkcionirati, a studenti su dobili jednu pozitivnu energiju", kazala je Brajević.

Svoje dojmove podijelili su i studenti koji su sudjelovali u ovogodišnjem izdanju projekta.

"Upoznali smo se s našom poduzetnicom te smo uz naša znanja i vještine pokušali podignuti poslovanje na višu razinu. Nadam se da smo uspjeli ostaviti dobar dojam i zahvalni smo svima koji su nam ovo omogućili", kazala je studentica Lucija Restović.

Slična razmišljanja podijelio je i njezin kolega Duje Šaran.

"Radili smo za jednu računovodstvenu firmu. Zadovoljni smo ovim iskustvom i hvala svima", kazao je Šaran.

Deset godina nakon početka, WebStart i PlanStart potvrđuju se kao primjer uspješne suradnje obrazovanja i gospodarstva, u kojoj studenti dobivaju priliku učiti kroz stvarne poslovne izazove, a poduzetnici konkretnu pomoć i svježu energiju mladih ljudi.