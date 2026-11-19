Studenti imaju njezin broj mobitela, mogu joj se obratiti za savjet i izvan predavaonice, a nastavu nastoji prilagoditi generacijama koje odrastaju uz tehnologiju i umjetnu inteligenciju. Dr. sc. Senka Borovac Zekan sa Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu dobitnica je nagrade Zlatna kreda za najbolju profesoricu 2026. godine, priznanja koje joj je posebno vrijedno jer dolazi od samih studenata.

U razgovoru za Dalmaciju Danas govori o generaciji Z, umjetnoj inteligenciji, odlasku mladih iz Hrvatske i promjenama koje bi uvela u obrazovanje. Otvoreno se osvrnula i na mentalitet grada u kojem živi, ističući kako je u Splitu snažno prisutna kultura grintanja, dok je znatno manje onih koji su spremni preuzeti odgovornost i pokrenuti promjene.

Dobili ste nagradu Zlatna kreda za profesoricu godine, a posebno je zanimljivo što iza priznanja stoje studenti. Što Vam ova nagrada znači i kako ste reagirali kada ste saznali da ste upravo Vi njihov izbor?

- Nagrada Zlatna kreda za mene predstavlja izuzetnu čast i činjenicu da su studenti prepoznali moj trud, angažman i način rada. Od srca im na tome hvala. Ovaj posao radim za njih i zbog njih, stoga mi je jako važno da oni vide vrijednost i smisao onoga što im nastojim prenijeti u predavaonici. U tome leži moja motivacija za daljnjim napretkom. Posljednjih godina aktivno mijenjam svoj pristup nastavi i uvodim nove nastavne metode. Drago mi je vidjeti da studenti na njih pozitivno reagiraju.

Osobno sam stava kako je umjetna inteligencija za sobom ponijela jednu neminovnu revoluciju u obrazovanju i više nije održivo raditi na isti način kao onda kada je moja generacija sjedila u ovim klupama. Stoga, kao svoju dužnost shvaćam prilagođavanje, učenje i razvoj zajedno sa studentima i u korak sa inovativnim metodama rada. Priznajem, nije uvijek lako napustiti ustaljenu, dosadašnju praksu, ali kada vidim rezultate koji su uslijedili osjećam odgovornost da ovim putem nastavim i dalje.

„Imaju moj broj mobitela, kao i ja njihov“

Studenti Vas poznaju kao pristupačnu i otvorenu profesoricu. Gdje povlačite granicu između profesionalne uloge i bliskosti sa studentima?

- Moj je stav da profesionalnost i bliskost sa studentima nisu međusobno isključivi. Dapače, kada ostvarimo jednu otvorenu i iskrenu komunikaciju, to nam uvelike olakšava suradnju i učenje. Nema nikakvog smisla, a ni vrijednosti za studente, kada se profesor drži na nekoj visokoj distanci u rigidnoj profesionalnoj ljušturi. Mislim kako im je od puno veće koristi kada znamo priznati da nešto ne znamo i da nismo savršeni. Cijeli život je prilika za učenjem, kako za njih, tako i za nas profesore.

Na kolegiju Pregovaračke vještine studentima objašnjavam koliko je važno nastojati saznati što više o osobi s druge strane stola. Kada se potrudimo upoznati onoga s kim pregovaramo rađa se odnos bliskosti i povjerenja i puno je lakše tako uspostaviti suradnju. Neformalni razgovor, pokazivanje interesa za drugu osobu i slušanje često su nepravedno zanemarene vještine. Upravo zato ih se trudim primijeniti u praksi. Kada sa studentima radim na projektima, upoznajemo se na jedan drugačiji, dublji način. Imaju moj broj mobitela, kao i ja njihov. Znaju da me uvijek mogu nazvati, poslati poruku i pitati za savjet ili mišljenje.

Ne radi se tu o brisanju profesionalnih granica ili o snižavanju kriterija, nego jednostavno o dostupnosti i spremnosti na razgovor. Vidim da oni to jako cijene i poštuju, a i mene raduje takva dinamika. Mladi su puni elana i imaju stotine pitanja. Pitanja na koja mi često nemamo vremena odgovoriti. Ipak, smatram da to vrijeme moramo pronaći jer se ne možemo čuditi ako odgovore koje nisu dobili od nas potraže negdje drugdje, nerijetko na pogrešnim mjestima.

Trebaju li profesori biti dostupni studentima i izvan predavanja? Da, dobra komunikacija ključna je za kvalitetno obrazovanje Da, ali isključivo putem službenih kanala Ne, profesori trebaju zadržati profesionalnu distancu Ovisi o situaciji i potrebama studenata Glasaj

Što mislite, što današnji studenti najviše traže od svojih profesora?

- Mislim da cijene autentičnost, dosljednost i, naravno, pristupačnost. Žele čuti neka naša osobna iskustva u kojima ne krijemo svoje greške i trenutke slabosti jer u tome vide priliku za učenje. Studentima otvoreno kažem da je sasvim ok imati tremu prije javnog nastupa, čak 75% ljudi ju ima, ali ne smijemo dopustiti da strah od neuspjeha prevlada i zaustavi nas. Strah, pogreške, razočaranja i spoticanja su sastavni dio života, a ne dokaz da nismo dovoljno sposobni ili vrijedni. Upravo zato otvoreno s njima razgovaram i o svojim pogrešnim odlukama, krivim procjenama i slično. Oni od nas profesora traže smisao u svemu što govorimo.

Nije dovoljno da im kažemo kako će im neko znanje možda jednoga dana trebati. Žele razumjeti zašto nešto uče, kako to mogu primijeniti i kome njihov rad može koristiti. Naša zadaća nije samo profesorska, nego i mentorska. Trebamo ih usmjeriti, ohrabriti i pomoći im prepoznati vlastite sposobnosti, a to možemo samo ako se potrudimo dublje ih upoznati.

Umjetna inteligencija mijenja obrazovanje, ali donosi i rizike

Često slušamo kritike na račun generacije Z - da su manje motivirani, nestrpljivi i previše vezani uz mobitele. Vi s mladima radite svakodnevno. Jesu li te kritike opravdane ili današnje generacije imaju kvalitete koje stariji često ne prepoznaju?

- Svaka generacija nosi svoja obilježja i svaka prethodna generacija sklona je vjerovati kako je u njezino vrijeme bilo bolje. Vjerojatno su slično govorili i naši roditelji za nas. Današnji mladi odrastaju u drugačijim okolnostima od onih u kojima smo mi odrastali. Oni su od samog rođenja okruženi tehnologijom.

Njihov život karakterizira brz protok informacija, globalne krize i neizvjesnost po pitanju poslova koje će raditi i po pitanju stanovanja, gdje će i kako živjeti. Sve ih to čini u nekim područjima osjetljivijima, ali isto tako posjeduju kvalitete koje stariji često ne prepoznaju. Brzo uče, dobro se snalaze u digitalnom okruženju, otvorenije razgovaraju o mentalnom zdravlju i žele raditi ono u čemu vide smisao.

Primjećujem kako privatni život stavljaju ispred poslovnog i nisu spremni žrtvovati se za karijeru na uštrb obitelji za razliku od prethodnih generacija. Tu su u potpunosti u pravu. Obitelj je temelj cijelog društva. Ukoliko se obitelj uruši, urušit će se sve. Mladi danas žele raditi i uživati plodove svoga rada sada i odmah, a ne čekati mirovinu kako bi mogli uživati. Istina je kako svi, a ne samo mladi, previše vremena provodimo na mobitelima. Sve se manje krećemo i fizički radimo što se posljedično odražava na naše tjelesne sposobnosti, posebno djece i mladih. Boravak u prirodi, sport, terenska nastava i aktivnosti izvan učionice postaju iznimno važni. U zemlji s klimom kakvu imamo trebali bismo više koristiti mogućnosti učenja na otvorenom.

Nedavno sam sudjelovala na konferenciji „Volontiranje kao pokretač održivih zajednica“ u organizaciji Regionalnog volonterskog centra. Iznenadilo me koliko udruga provodi izvrsne i društveno korisne projekte, a koliko smo mi, kao akademska zajednica, još uvijek nedovoljno povezani s njima. Udruge imaju stvarnu potrebu za znanjima naših studenata, dok studenti kroz suradnju s udrugama mogu steći praktično iskustvo, pomoći nekome i odmah vidjeti rezultate svojega rada.

Vidim ogroman potencijal za obostrano korisnu suradnju: udruge dobivaju nove ideje, znanja i energiju, a studenti razvijaju komunikacijske i socijalne vještine, empatiju, odgovornost i sposobnost vođenja.

Pritom na Sveučilištu u Splitu već imamo prekrasne primjere koji pokazuju koliko takva suradnja može biti vrijedna. Posebno bih istaknula kolegicu doc. dr. sc. Milu Bulić s Filozofskog fakulteta. Naime, ona svojim predanim radom uspješno povezuje studente s udrugama i lokalnom zajednicom kroz društveno korisno učenje za što je dobila i Plaketu Sveučilišta u Splitu.

Drago mi je što među nama postoje kolegice poput nje, od kojih možemo učiti i čiji nas rad može potaknuti da i sami stvaramo više prilika za povezivanje studenata sa zajednicom. Ne mogu dovoljno naglasiti dobrobiti takve suradnje. Ima li što ljepše nego aktivno pridonositi zajednici u kojoj živiš i djeluješ?

Živimo u vremenu umjetne inteligencije, kada je do informacija i gotovih odgovora lakše doći nego ikada. Primjećujete li da studenti sve manje kritički razmišljaju ili nove tehnologije mogu biti prilika za kvalitetnije obrazovanje?

- Umjetna inteligencija može oslabiti kritičko razmišljanje ako je koristimo kao prečac do gotovog odgovora, bez provjere izvora, propitivanja i vlastitog zaključivanja. Međutim, ona može biti i iznimno koristan alat za kvalitetnije obrazovanje ako studente naučimo služiti se njome odgovorno, etično i kritički. Upravo tu profesor postaje još važniji jer više nije jedini izvor znanja, nego osoba koja studentima pomaže postaviti prava pitanja i razviti kriterije prosuđivanja.

No, želim istaknuti kako nam je svima potrebno svakodnevno uzeti vrijeme za tišinu i promišljanje. Isključiti se iz digitalnog života i sabrati misli u tišini i osami. Multitasking je postao uobičajen, ali često nas čini površnima. Pažnja nam stalno prelazi s jednog sadržaja na drugi, a sve rjeđe zastanemo i dubinski razmislimo. Tehnologija nam može pomoći, ali ne smije zamijeniti našu sposobnost koncentracije, razgovora, kreativnosti i samostalnog mišljenja.

Mnogi mladi nakon završetka studija razmišljaju o odlasku iz Hrvatske. Što Vam studenti govore o svojim planovima? Vjeruju li da u Splitu i Dalmaciji mogu izgraditi uspješnu budućnost?

- Studenti mi često govore kako bi željeli neko vrijeme provesti u inozemstvu i vidjeti kako se ondje živi i radi. Međutim, svjesni su kako trava drugdje nije nužno zelenija. Dio njih želi steći međunarodno iskustvo, vratiti se kući i pokrenuti nešto svoje. Naši studenti koji su za vrijeme Erasmus mobilnosti boravili neko vrijeme u drugim zemljama, vraćaju se sa saznanjima kako smo mi na splitskom sveučilištu u mnogočemu bolji od kolega iz inozemstva. Oni možda imaju bolju opremu, zgrade, infrastrukturu, ali mi imamo onaj dišpet koji iz ničega može stvoriti nešto.

Danas većina mladih radi već tijekom studija i tako stječe profesionalne navike i vještine koje će im poslije koristiti. Na nama je, kao visokoobrazovnoj ustanovi, omogućiti im kvalitetnu stručnu praksu i povezati ih s poslodavcima kod kojih se mogu razvijati, a možda se nakon studija i zaposliti. Na službenom popisu partnera Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu nalazi se oko 350 tvrtki, obrta i institucija u kojima naši studenti mogu obavljati stručnu praksu.

Mreža partnera kontinuirano se širi i prilagođava potrebama studenata te zahtjevima pojedinih studijskih programa. Ovim putem pozivam i druge tvrtke, obrte, ustanove i organizacije zainteresirane za suradnju sa studentima da nam se jave i postanu dio naše partnerske mreže.

Primjećujem kako sve više mladih razmišlja i o poduzetništvu. Danas postoje brojni alati i programi koji omogućuju lakše pretvaranje ideje u konkretan projekt. U našoj županiji djeluje snažna poduzetnička infrastruktura, uključujući Razvojnu agenciju Split - RAST, RERU, Digitalnu Dalmaciju, Split Tech City, Poduzetnički inkubator za poduzetnice početnice i Tehnološki park Split.

Mladima su potrebni početni poticaj, savjet i osoba koja će vjerovati u njih. Bez podrške je teško uspjeti. Ponekad je dovoljna samo jedna osoba koja će reći: “Pokušaj, vjerujem da ti to možeš.” Zato studentima savjetujem da se okruže ljudima uz koje će napredovati, a ne onima uz koje će stagnirati.“

„U Splitu je snažno prisutna kultura grintanja“

Jeste li oduvijek željeli biti profesorica? Što Vas je osobno oblikovalo kao nastavnicu i postoji li neka životna lekcija koju nastojite prenijeti svakoj generaciji?

- Jesam, oduvijek sam se vidjela u profesorskom pozivu. Posebno me inspirirala moja razrednica i nastavnica hrvatskog jezika, profesorica Donka Bezelj. Vjerujem kako ni sama nije svjesna koliko je svojim odnosom, riječima i osobnim primjerom utjecala na mene kao mladu osobu. Kada bih u životima svojih studenata ostavila barem dio traga koji je ona ostavila u mojem životu, bila bih istinski sretna. Svakoj generaciji nastojim prenijeti poruku kako mogu biti pokretači promjena, a ne samo pasivni promatrači. „I moja kap čini slap“ i „Ako ne ja, tko će?“ poruke su o kojima želim da promišljaju.

U Splitu je snažno prisutna kultura grintanja i nezadovoljstva postojećim stanjem, ali mnogo je manje onih koji su spremni preuzeti odgovornost, ponuditi rješenje i pokrenuti konkretnu promjenu. Kada upoznam takve osobe, nastojim ostati povezana s njima, surađivati i zajedno pretvarati izvrsne ideje u stvarne projekte. Ovom prilikom želim istaknuti ravnatelja Studentskog centra Split, Ivana Žižića, osobu s vizijom, energijom i brojnim idejama, koja prepoznaje studentske inicijative i pruža podršku njihovu ostvarenju. Želim mu se i javno zahvaliti na potpori u organizaciji humanitarnog pub kviza, koji se već treću godinu zaredom održava u restoranu Kampus. Veliku zahvalnost upućujem i svim djelatnicima Studentskog centra Split, bez čije susretljivosti, angažmana i pomoći realizacija ovog događaja ne bi bila moguća.

Poznajem brojne kolegice i kolege sa Sveučilišta u Splitu koji svojim predanim radom podižu kvalitetu nastave i svojim istraživanja jačaju ugled našeg Sveučilišta. Među njima bih posebno istaknula dr. sc. Jadranku Šepić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, koja je osvojila dvije prestižne potpore Europskog istraživačkog vijeća, poznate kao „znanstveni Oscari“, a projektima koje vodi osigurala je približno 2 milijuna eura za istraživanja. Takve osobe uoče problem, predlažu konkretna rješenja, okupljaju ljude i preuzimaju inicijativu. Prirodno je da osjećate potrebu podržati ih i slijediti.

Koju poruku biste današnjim studentima uputilii, posebno onima koji sumnjaju u sebe ili još ne znaju kojim putem krenuti?

- Budite svoji. Ne uspoređujte se s drugima, osobito ne promatrajući njihove živote na društvenim mrežama jer ono što ondje vidite nije realan život. Život nije pravocrtna putanja. Život je pun uspona i padova, dobrih i loših dana, uspjeha i razočaranja. Svi prolazimo kroz takva iskustva. Nitko toga nije pošteđen, ma koliko god se izvana činilo da je. Teške situacije čine nas iskusnijima, mudrijima i snažnijima. U tom je smislu istinita izreka: “Što te ne ubije, to te ojača”. Nitko ne može živjeti život umjesto vas niti vas u potpunosti zaštititi od boli, pogrešaka i razočaranja.

Mi roditelji mladima trebamo pružiti podršku, ali ih i pustiti da samostalno donose odluke i pokazati im kako vjerujemo da mogu preuzeti odgovornost za sebe i posljedice svojih odluka. Na taj se način izgrađuju kao osobe i postaju mentalno otporniji, što mi se čini kao jedna od najvrjednijih karakteristika danas. Kada tome dodamo čvrst karakter, osobnu odgovornost, disciplinu i ustrajnost uspjeh je neminovan. Vjerujem i u važnost rada jer nam on pruža strukturu, osjećaj svrhe i priliku za osobni razvoj. Pasivnost i olako odustajanje mogu čovjeku oduzeti pokretačku snagu. Mladima bih stoga poručila: ne čekajte da vam netko drugi odredi put, već krenite, pokušajte, pogriješite, na tome učite i nastavite dalje.

Što je ono što Vaš fakultet čini posebnim i na što ste najponosniji kada govorite o svojim studentima i kolegama? Postoji li nešto što biste voljeli promijeniti ili unaprijediti kako bi buduće generacije imale još bolje uvjete za studiranje?

- Na Odjelu za stručne studije imamo veliku slobodu u oblikovanju nastave i odabiru nastavnih metoda. Ta sloboda nije važna samo meni, nego i mojim kolegama jer nam omogućuje pratiti promjene, iskušavati nove pristupe te prilagođavati nastavu potrebama studenata i tržišta rada. U tome imamo i snažnu podršku vodstva Odsjeka za menadžment, trgovinu i turizam. Posebno želim istaknuti pročelnicu dr. sc. Antoniju Roje, koja Odsjek vodi s jasnom vizijom, prati suvremene trendove i potrebe tržišta rada te nastavnicima pruža podršku i slobodu u uvođenju novih ideja.

Takvo vodstvo stvara okruženje u kojem se nastavnici mogu razvijati, a studenti dobivaju suvremenu i praktično usmjerenu nastavu. Odjel potiče stručno i znanstveno usavršavanje nastavnika. Dostupne su nam edukacije o suvremenim nastavnim metodama, alati umjetne inteligencije te stručna i znanstvena literatura, a omogućuje nam se i sudjelovanje na konferencijama i kongresima. U takvo se okruženje ulaže, a to je važan preduvjet kvalitetne i suvremene nastave.

Posebno sam ponosna na naše studente kada preuzmu inicijativu, izađu iz učionice i svoje znanje primijene na rješavanju stvarnih problema. Voljela bih da se u budućnosti još snažnije povezujemo između različitih odsjeka i surađujemo kroz zajedničke kolegije i projekte. Interdisciplinarnost studentima omogućuje sagledavanje problema iz više perspektiva, upravo kao što će to morati činiti u poslovnom svijetu. Veliku vrijednost vidim i u povezivanju s lokalnim poduzetnicima.

Oni studentima pružaju stvarne poslovne izazove, a studenti njima donose svježe ideje, kreativnost i izravan uvid u način razmišljanja generacije Z. Tko može bolje pomoći poduzetniku približiti proizvod ili uslugu toj generaciji od samih njezinih pripadnika? Takva suradnja istovremeno unaprjeđuje studentsko iskustvo, ali i doprinosi lokalnoj poslovnoj zajednici.

Smatrate li da bi danas trebalo uvesti nove predmete u osnovne i srednje škole te nove kolegije na fakultete? Koje bi vještine učenici i studenti na njima trebali razvijati?

- U škole bih uvela suvremenu inačicu nekadašnjeg Domaćinstva. U osnovnoj školi bih se više fokusirala na pripremu jednostavnog obroka, planiranje neke manje kupnje ili preuzimanje dijela kućanskih obaveza. U srednjoj školi bih naglasak stavila na pripremu za odlazak na studij izvan mjesta stanovanja ili pripremu za prvo zaposlenje. Učenici bi, primjerice, izračunali koliko im je novca potrebno za mjesec samostalnog života i naučili na što obratiti pažnju pri najmu stana. Na fakultetu bih uvela kolegije o upravljanju osobnim financijama kao i kolegij vezan uz digitalne vještine, na kojem bi studenti učili upravljati osobnim financijama, planirati kućni budžet, donositi informirane odluke o štednji i ulaganju te odgovorno i kritički koristiti umjetnu inteligenciju u svojoj struci.

Na Odsjeku za menadžment, trgovinu i turizam na Odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu pratimo potrebe naših studenata i promjene na tržištu rada, pa smo tako uveli novi kolegij Karijerne vještine. Na njemu studenti vježbaju jasno pisati, predstavljati svoje ideje pred publikom, argumentirano iznositi stavove i uvjerljivo ih obrazlagati, ali i pregovarati te konstruktivno rješavati sukobe.

Važno nam je da nauče preuzeti odgovornost za vlastitu karijeru i prepoznati što trebaju učiti i nakon završetka studija. Ove su godine naši studenti prvi put organizirali Alumni Talk i na panelu ugostili troje bivših studenata koji su pokrenuli vlastite poslove – Sanju Tadić, Ivana Anđelića i Tonija Sokolova. Cijeli su događaj organizirali sami, a svatko tko je ikada pripremao panel zna koliko koordinacije, dogovora i pripreme stoji iza razgovora koji publici djeluje spontan.

„Najveće zadovoljstvo osjećam kada susretnem bivše studente“

Što Vas je potaknulo da odaberete profesorski poziv?

- Oduvijek sam osjećala kako želim raditi s mladim ljudima i sudjelovati u njihovu razvoju. Prenošenje znanja samo je jedan dio toga posla. Još mi je važniji aspekt pomoći studentu prepoznati vlastite sposobnosti, steći samopouzdanje i odvažiti se učiniti nešto što je prije smatrao nemogućim. Na mene su snažno utjecali nastavnici koji nisu samo predavali gradivo, nego su svojim odnosom pokazivali da im je stalo do učenika. Zbog njih sam shvatila koliko jedna riječ ohrabrenja, iskren razgovor ili ukazano povjerenje mogu usmjeriti mladu osobu. Upravo takva profesorica željela sam postati. Ovaj posao stalno me potiče na učenje i osobni razvoj.

Svaka je generacija drukčija i od svake nešto naučim. Najveće zadovoljstvo osjećam kada godinama nakon studija susretnem bivše studente, čujem čime se bave i vidim da su postali samostalni, odgovorni i ostvareni ljudi. Tada znam da moj posao ima smisla. Smatram kako se poslovno i privatno ostvarenje ne mogu potpuno odvojiti. Meni osobno najveću snagu i oslonac pruža moja obitelj; suprug, četvero djece i dvoje unučadi. Vjerujem kako mi upravo ta ispunjenost na obiteljskom planu daje energiju i osjećaj smisla koji se trudim preslikati i u svoj rad.