Split ima novog sportskog junaka: Gimnazijalac izborio finale Svjetskog prvenstva

Hrvatska juniorska vaterpolska reprezentacija ostvarila je veliki uspjeh plasmanom u finale Svjetskog prvenstva do 18 godina koje se održava u portugalskom Rio Maioru.

Mladi hrvatski vaterpolisti u polufinalu su nakon dramatične utakmice svladali Španjolsku rezultatom 18:17 nakon raspucavanja peteraca. Regularni dio susreta završio je rezultatom 14:14, a hrvatski reprezentativci pokazali su mirnoću i preciznost u odlučujućim trenucima te izborili borbu za svjetsko zlato.

Među hrvatskim reprezentativcima nalazi se i učenik splitske Druge gimnazije, Nardo Skejić (3.f), na čiji su uspjeh posebno ponosni njegovi profesori i školski kolege.

"Hrvatska vaterpolo U-18 reprezentacija, za koju nastupa i naš učenik Nardo Skejić (3.f), nakon pobjede nad Španjolcima u polufinalu Svjetskog prvenstva sprema se za veliko finale. Čestitke svima, a posebno Nardu! Sretno dalje!", poručili su iz Druge gimnazije Split.

Hrvatsku reprezentaciju sada očekuje veliko finale i prilika da osvoji naslov svjetskih prvaka u konkurenciji do 18 godina.