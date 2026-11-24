Mladi predstavnici Jedriličarskog kluba Zenta, udruge članice Zajednice tehničke kulture grada Splita, ostvarili su odlične rezultate na Prvenstvu Hrvatske u radio-upravljanim jedrilicama klase Dragon Force 65 (DF65).

Natjecanje je održano 21. i 22. studenoga 2026. godine u sportskoj lučici Strožanac, u organizaciji Jedriličarskog kluba Strožanac.

U juniorskoj konkurenciji, u kojoj je odjedreno osam plovova uz dva odbacivanja, članovi splitskog kluba osvojili su dva odličja. Luka Jelačić osvojio je prvo mjesto i naslov prvaka Hrvatske, dok je Roko Marinović osvojio brončanu medalju.

Mladi jedriličari još su jednom pokazali visoku razinu pripremljenosti, preciznosti i vještine upravljanja radio-upravljanim jedrilicama u promjenjivim regatnim uvjetima.

Prvenstvo u modelarskom jedrenju okupilo je juniore i seniore iz više hrvatskih klubova, a uspjesi članova JK Zenta još su jedna potvrda kvalitetnog i sustavnog rada splitskih udruga tehničke kulture, koje kroz ovakva natjecanja kod mladih razvijaju tehničku kreativnost, preciznost i sportski du