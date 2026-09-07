SPLIT IMA NOVOG MATEMATIČKOG TALENTA Kristian iz III. gimnazije oduševio na matematičkoj olimpijadi

U Celju u Sloveniji od 23. do 29. kolovoza 2026. održana je 20. Srednjoeuropska matematička olimpijada (MEMO), na kojoj je Hrvatsku predstavljalo šest učenika. Među njima je bio i Kristian Radić, učenik Prirodoslovno-matematičke gimnazije III. gimnazije Split, koji je na pojedinačnom dijelu natjecanja osvojio brončanu medalju.

Uz Kristiana, hrvatski tim činili su Fran Čačinović iz Gimnazije Lucijana Vranjanina iz Zagreba, Matej Križanić iz Prve gimnazije Varaždin te Ivan Katalenić, Lovro Kličković i Martin Vidović iz XV. gimnazije iz Zagreba. Svi su se s natjecanja vratili s medaljama: Fran i Kristian osvojili su bronce, a Ivan, Lovro, Matej i Martin srebra. U ekipnom dijelu natjecanja Hrvatska je zauzela peto mjesto od ukupno deset država sudionica.

Regionalno natjecanje s dugom tradicijom

Srednjoeuropska matematička olimpijada regionalno je natjecanje koje se održava od 2007. godine, a okuplja učenike iz Austrije, Hrvatske, Češke, Njemačke, Mađarske, Litve, Poljske, Slovačke, Slovenije i Švicarske. Domaćinstvo se rotira među članicama, a izbor hrvatske ekipe vrši se na temelju rezultata s Hrvatske matematičke olimpijade, koju organizira Hrvatsko matematičko društvo (HMD).

Članovi ekipe sudjelovali su u dva ciklusa intenzivnih priprema u organizaciji HMD-a i udruge Mladi nadareni matematičari „Marin Getaldić”, a troškove izbora, priprema i odlaska na natjecanje financiralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Informacije je potvrdio Vlatko Crnković, voditelj hrvatske ekipe na MEMO-u 2026.

"Mislio sam da sam napisao gore pa je plasman bio ugodno iznenađenje"

Za Kristiana Radića ovo je bio prvi nastup na međunarodnom matematičkom natjecanju ovakve razine. Kaže da nije očekivao medalju.

"Bio sam iznenađen da sam osvojio medalju, mislio sam da sam napisao gore naspram većine natjecatelja, pa je plasman bio ugodno iznenađenje", ispričao je Kristian za Dalmacija Danas.

Pripreme za olimpijadu trajale su oko dva tjedna pri kraju školske godine te dodatni tjedan prije samog natjecanja, u sklopu ljetnog kampa matematike u Rijeci.

"Osim običnih simulacija natjecanja i zadataka iz različitih područja, pripreme su obuhvaćale i naprednije teme s kojima se nisam susreo na prošlim natjecanjima", objasnio je.

Iako ga matematika zanima od djetinjstva, Kristian kaže da se do ove godine nije intenzivno bavio natjecateljskom matematikom.

"Prije ove godine nisam imao niti blizu ovako uspješne rezultate, najznačajniji je bio 16. mjesto na državnom u 8. razredu", prisjetio se.

Preokret je nastao kada je počeo sudjelovati u pripremama koje je za nadarene učenike iz Splita organizirao Emanuel Bajamić, bivši učenik III. gimnazije Split i dugogodišnji međunarodni matematički natjecatelj.

"Bio sam zainteresiran otkad sam bio dijete, ali ne toliko za natjecateljsku matematiku, tek sam ove godine počeo intenzivnije raditi. To sam počeo prije državnog natjecanja kada smo ja i ostali natjecatelji iz Splita sudjelovali u pripremama koje je organizirao Emanuel Bajamić. On mi je pružao podršku, poticao me i ohrabrivao za sudjelovanje u višim razinama natjecanja", ispričao je Kristian.

Najjača konkurencija do sada

U Celju se okupilo 60 učenika iz deset srednjoeuropskih zemalja, a zadaci su pokrivali algebru, kombinatoriku, geometriju i teoriju brojeva.

"Konkurencija u Celju je sigurno bila najjača protiv koje sam se ikad natjecao jer su to bili neki od najboljih natjecatelja iz više država. Zadatci su bili zahtjevni, ali za to sam se i pripremao", rekao je Kristian.

Za kraj je otkrio da je vrlo zadovoljan postignutim rezultatom i da ne planira stati.

"Vrlo sam sretan svojim uspjehom, planiram nastaviti vježbati za natjecanja i sljedećih godina postići još bolje rezultate", poručio je Kristian Radić, kojemu je ovo tek prvi korak na međunarodnoj matematičkoj sceni.

Kristianove rezultate pohvalila je i ravnateljica III. gimanzije Deana Bokšić.

"Kao ravnateljica III. gimnazije ponosna sam na uspjeh našeg Kristijana i zadovoljna što nastavlja dugogodišnju tradiciju učenika naše škole koji su sudjelovali na međunarodnim natjecanjima iz matematike, fizike, kemije, biologije, geografije i postizali izvrsne plasmane. Pružat ćemo mu podršku i dalje te njegovati njegovu ljubav prema matematici i volju za radom", istaknula je ravnateljica Bokšić.