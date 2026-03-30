Split ima novi pristup oblikovanju tijela: Kombinacija tehnologije i nutricionizma koja daje vidljive rezultate

U vremenu kada više ne tražimo brza, kratkotrajna rješenja, već dugoročne rezultate i balans, oblikovanje tijela sve se više promatra kao proces - ne samo estetski, već i funkcionalni. Upravo zato u Poliklinici Bagatin u Splitu pristup oblikovanju tijela temelje na kombinaciji suvremenih tehnologija i individualiziranog nutricionističkog pristupa.

Jer jedno je sigurno - ne djeluju sve metode jednako na svako tijelo.

Individualni pristup kao ključ rezultata

Svako tijelo ima svoju dinamiku, navike i izazove, zbog čega univerzalna rješenja često ne donose željene rezultate. Zato se tretmani u Poliklinici Bagatin nadopunjuju personaliziranim nutricionističkim konzultacijama, koje vodi nutricionistica Adrijana Gudelj Babić.

Kroz detaljnu analizu i individualni plan prehrane, fokus nije samo na gubitku centimetara, već na uspostavljanju ravnoteže organizma i održivim promjenama. Upravo kombinacija pravilne prehrane, suplementacije i ciljanih tretmana omogućuje tijelu da reagira brže i učinkovitije.

Tehnologija koja radi u sinergiji s tijelom

Jedan od najtraženijih tretmana za neinvazivno oblikovanje tijela je Zerona hladni laser, koji djeluje na masne stanice bez oštećenja okolnog tkiva. Tretman je potpuno bezbolan, a često se kombinira s limfnom drenažom kako bi se dodatno potaknulo izlučivanje razgrađenih masnih naslaga.

Za sve koji žele dodatno učvrstiti kožu i poboljšati njezinu teksturu, tu je Venus Legacy, tehnologija koja koristi multipolarnu radiofrekvenciju i elektromagnetska polja za poticanje stvaranja kolagena i elastina. Rezultat je čvršća, glađa koža i vidljivo smanjenje celulita, bez boli i oporavka.

Ono što ove tretmane čini posebno učinkovitima jest upravo njihova kombinacija - dok jedan djeluje na masne naslage, drugi istovremeno poboljšava kvalitetu kože i konture tijela.

Nutri-oblikovanje: nova dimenzija estetike

Sve češće se govori o tzv. “nutri-oblikovanju” - pristupu koji kombinira estetske tretmane s pravilnom prehranom i dodatcima prehrani. Jer bez podrške organizmu iznutra, rezultati izvana često nisu dugoročni. U praksi to znači da se tretmani ne promatraju izolirano, već kao dio šireg plana koji uključuje: prilagođeni plan prehrane, podršku kroz suplementaciju i savjete za životni stil .

Takav pristup ne donosi samo estetske promjene, već i više energije, bolju probavu i opći osjećaj ravnoteže.

Više od tretmana - iskustvo koje daje rezultate

U konačnici, oblikovanje tijela danas više nije pitanje brzih rješenja, već pametne kombinacije tehnologije i brige o sebi. Upravo zato u Poliklinici Bagatin naglasak stavljaju na cjelovit pristup gdje se tretmani, nutricionizam i individualni planovi spajaju u jedinstveno iskustvo.

Jer kada razumijemo svoje tijelo, rezultati dolaze prirodno.

