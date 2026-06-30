Split ima novi "place to be" ovog ljeta

Ovog ljeta Split ima novu adresu koja će redefinirati pojam vrhunskog ljetnog uživanja. U sklopu luksuznog resorta Le Méridien Lav otvara se Zhega Beach Club - sofisticirano novo mediteransko odredište koje spaja dizajn, gastronomiju, glazbu i nezaboravne zalaske sunca u jedinstveno iskustvo koje već sada najavljuje status najpoželjnijeg mjesta na Jadranu.

U gradu koji svakog ljeta privlači ljubitelje mediteranskog načina života iz cijelog svijeta, Zhega dolazi kao odgovor na novu generaciju gostiju koja traži više od klasičnog beach cluba. Traži atmosferu koja se ne svodi na trenutak, nego na doživljaj - mjesto koje se ne pamti samo po pogledu ili koktelu, nego po osjećaju koji ostaje dugo nakon odlaska.

Ime Zhega inspirirano je autentičnim dalmatinskim izrazom za onu posebnu, gotovo opipljivu ljetnu vrućinu koja usporava vrijeme i pretvara svaki trenutak u ritual uživanja. Upravo je taj osjećaj postao temelj koncepta koji slavi najljepše elemente Mediterana - sunce koje traje malo dulje, more koje reflektira posljednje zlatne zrake dana i atmosferu zbog koje se planirani odlazak uvijek odgađa za još jedno piće, još jedan zalazak sunca ili još jedan razgovor.

Dok brojni beach clubovi grade identitet na glasnoći i spektaklu, Zhega bira drugačiji put. Ovdje luksuz nije demonstracija, već osjećaj. Arhitektonski promišljen prostor, prirodni materijali, teksture lana, pažljivo kurirana glazba i elegantna estetika stvaraju ambijent koji podsjeća na najpoželjnije svjetske ljetne destinacije, a istovremeno ostaje duboko povezan s duhom Dalmacije.

Poseban trenutak svakog dana predstavlja Zhega Hour - ritual zalaska sunca koji će zasigurno postati jedan od najfotografiranijih i najiščekivanijih trenutaka ljeta. Tijekom čarobnog golden houra, dok sunce polako tone prema horizontu, svjetlost poprima zlatne i bakrene tonove, glazba postaje dublja, a atmosfera prelazi iz dnevne bezbrižnosti u sofisticiranu večernju energiju. To je trenutak kada se okupljaju gosti iz cijelog svijeta, kada razgovori postaju duži, a vrijeme prestaje biti važno.

Važnu ulogu u cjelokupnom iskustvu ima i gastronomija. Izvršni chef resorta Sebastian Scholten kreirao je mediteranski jelovnik koji slavi svježinu, jednostavnost i kvalitetu lokalnih namirnica. Od prepoznatljivog brunch koncepta do kreativnih vegetarijanskih interpretacija sezonskih sastojaka, gastronomska ponuda osmišljena je kao prirodni nastavak filozofije kluba - bez pretjerivanja, ali s maksimalnim užitkom. Posebno iskustvo upotpunjuje i ponuda jedinstvenih ljetnih signature koktela i osvježavajućih mocktela, posebno kreiranih za Zhegu, koji svojim autorskim recepturama i mediteranskim notama savršeno zaokružuju svaki trenutak proveden uz more.

Zhega predstavlja novo središte okupljanja ljubitelja vrhunskog dizajna, gastronomije i mediteranskog načina života. Mjesto gdje se susreću elegancija, opuštenost i autentičnost.

Neka mjesta posjetite, a neka mjesta postanu razlog zbog kojeg ostajete. Zhega Beach Club upravo je takvo mjesto.