Split ima gotovo 40 tisuća turističkih kreveta, a podstanari u problemima: Stanovi se iznajmljuju i za 1.500 eura, ali samo do početka sezone

Ljeto je završilo i Split je zakoračio u listopad, ali turistička sezona još nije zaključena. Rujan je gradu donio više od 140 tisuća turističkih dolazaka i više od 400 tisuća noćenja, a iz Turističke zajednice grada Splita zadovoljni su dosadašnjim tijekom posezone.

Istodobno se događa još jedan fenomen koji Splićani dobro poznaju. Završetkom glavnog dijela turističke sezone dio apartmana ponovno postaje – stan za podstanare.

Ponuda se tijekom jeseni povećava, ali često uz dobro poznatu napomenu u oglasima: najam do 1. lipnja, do početka sezone ili do nekog drugog termina u svibnju i lipnju.

I dok Split i u listopadu raspolaže s gotovo 40 tisuća registriranih turističkih kreveta, podstanari ponovno pokušavaju pronaći stan u kojem će moći provesti barem jesen i zimu.

U rujnu više od 412 tisuća noćenja

Prema prvim podacima sustava eVisitor, obrađenima 2. listopada, Split je od 1. do 30. rujna zabilježio 140.790 turističkih dolazaka i 412.366 noćenja.

U odnosu na isti mjesec prošle godine riječ je o blagom padu. U rujnu 2025. evidentirano je 142.927 dolazaka i 419.466 noćenja. Broj dolazaka tako je ove godine bio 1,5 posto manji, dok je noćenja bilo 1,69 posto manje.

Iz Turističke zajednice upozoravaju da je riječ o preliminarnim brojkama jer iznajmljivači, sukladno zakonskim rokovima, još mogu obavljati prijave i odjave gostiju u sustavu eVisitor.

Službena statistika dostupna je petog dana u mjesecu.

Amerikanci i Britanci među najbrojnijima

Struktura stranih gostiju nije se bitnije promijenila.

Najviše noćenja u rujnu ostvarili su turisti iz Sjedinjenih Američkih Država, a slijede gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Njemačke, Francuske, Poljske, Kanade, Australije, Španjolske, Nizozemske i Ukrajine.

U Turističkoj zajednici smatraju da rujanski rezultati potvrđuju kontinuitet turističkog prometa te očekuju nastavak dolazaka i tijekom listopada.

"Očekujemo da će se takav trend nastaviti i tijekom listopada. S obzirom na okolnosti na međunarodnom turističkom tržištu i trendove koji su obilježili ovu godinu, zadovoljni smo dosadašnjim tijekom posezone", poručuju iz TZ-a.

Gotovo 40 tisuća registriranih turističkih kreveta

Posebno su zanimljive brojke koje pokazuju koliki je turistički smještajni kapacitet Splita.

U komercijalnom smještaju evidentirano je ukupno 39.550 kreveta kod 7.394 obveznika. Najveći dio odnosi se na privatni smještaj. U objektima u domaćinstvu registriran je 26.441 krevet kod 6.933 obveznika.

Hoteli raspolažu s 5.175 kreveta u 53 objekta, dok je u kategoriji ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj evidentirano 6.990 kreveta kod 406 obveznika. Kampovi imaju 942 kreveta, a dva su evidentirana u objektima na OPG-u.

Ipak, gotovo 40 tisuća registriranih kreveta ne znači da će svi oni biti ponuđeni turistima i tijekom listopada.

Kako objašnjavaju iz TZ-a, objekti s važećim rješenjem mogu pružati usluge cijele godine, ali vlasnici samostalno odlučuju kada će ih otvoriti ili zatvoriti. Iz službene evidencije zato nije moguće zaključiti koliko će apartmana stvarno ostati aktivno tijekom jeseni.

A što se nakon ljeta događa sa stanovima?

Upravo tu počinje druga strana splitske turističke priče.

Nakon odlaska najvećeg broja ljetnih gostiju dio stanova koji su u srpnju i kolovozu funkcionirali kao turistički apartmani vraća se na tržište najma. Za podstanare to na prvi pogled znači veću ponudu. Međutim, velik dio te ponude teško je nazvati klasičnim dugoročnim najmom jer vlasnici stanove nude samo tijekom jeseni, zime i proljeća. Drugim riječima, stan je dostupan kada nema turista, a s približavanjem nove sezone podstanar ponovno mora tražiti smještaj.

To je posebno važno studentima, mladim obiteljima i radnicima kojima nije dovoljno znati koliko stan košta. Jednako važno pitanje postalo je do kada u njemu smiju ostati?

Pogledali smo oglase: koliko sada traže za 50 do 60 kvadrata?

Pregled aktualne ponude pokazuje da se stan od približno 50 do 60 četvornih metara u Splitu ove jeseni teško može svesti na jednu prosječnu cijenu. Ovisno o kvartu, uređenju i tome je li riječ o cjelogodišnjem ili sezonskom najmu, traženi iznosi kreću se otprilike od 600 do 1.500 eura mjesečno, a najveći dio ponude koju smo pregledali nalazi se između 800 i 1.100 eura.

Na Spinutu se, primjerice, stan od 50 kvadrata koji se iznajmljuje od 1. listopada do 1. lipnja oglašava za 800 eura, a za isti iznos nudi se i stan od 55 kvadrata. Već sami oglasi potvrđuju da se dio stanova u tom kvartu nakon ljeta vraća podstanarima samo privremeno.

Na Splitu 3 ponuda je šira. Za stan od 50 kvadrata traži se 900 eura, dok se stanovi od 60 kvadrata oglašavaju za 800, 950 pa sve do 1.300 eura mjesečno. Luksuznije uređen stan od 56 kvadrata doseže i 1.500 eura.

Na Plokitama se za 59 i 60 kvadrata u nekoliko oglasa traži oko 1.100 eura mjesečno. Postoje i povoljniji primjeri, ali upravo Plokite dobro pokazuju razliku između cjelogodišnjeg i sezonskog najma. U jednom se oglasu stan od 44 kvadrata za 600 eura iznajmljuje od 1. listopada do 1. lipnja, dok se u drugom oglašava najam od 1. listopada do 15. srpnja.

Na Mertojaku je trenutačno manje stanova koji se točno uklapaju u raspon od 50 do 60 kvadrata. Stan od 62 kvadrata nudi se dugoročno za 950 eura, dok se 80 kvadrata nudi za 850 eura uz napomenu da je riječ o najmu „do sezone“. Stan od 88 kvadrata za 1.000 eura iznajmljuje se od 1. listopada do 1. lipnja 2027.

Velik raspon cijena vidljiv je i na Manušu. Aktualan oglas za 50 kvadrata i cjelogodišnji najam traži 600 eura, dok se drugi stan iste površine dugoročno oglašava za 900 eura. Za stan od 60 kvadrata traži se čak 1.500 eura ako se uzima do 1. lipnja 2027., dok bi cjelogodišnji najam istog stana koštao 2.000 eura mjesečno.

Van sezone jedna cijena, ljeti potpuno druga računica

Oglasi potvrđuju ono s čime se splitski podstanari susreću godinama. Završetkom ljeta dio nekretnina ponovno postaje dostupan studentima i drugim najmoprimcima, ali samo do početka sljedeće turističke sezone.

Na Spinutu se 50 kvadrata iznajmljuje od 1. listopada do 1. lipnja, na Plokitama postoji oglas od 1. listopada do 1. lipnja, na Mertojaku od 1. listopada do 1. lipnja 2027., dok se u centru Splita stan od 56 kvadrata nudi od 25. rujna do 1. lipnja 2027.

Zanimljiv je primjer s Manuša koji gotovo matematički pokazuje koliko turistička sezona utječe na tržište. Za isti stan od 60 kvadrata vlasnik preko agencije traži 1.500 eura mjesečno ako najmoprimac izlazi do 1. lipnja, odnosno 2.000 eura ako želi dugoročni najam.

Što pokazuju oglasi agencija?

Da sezonski model najma nije ograničen samo na privatne oglase potvrđuje i pregled aktualne ponude splitskih agencija za nekretnine.

U ponudi Agencija za nekretnine Split - Imperium na Plokitama se, primjerice, dvosoban potpuno renoviran stan površine 60 četvornih metara nudi za 1.100 eura mjesečno. U ovom slučaju riječ je o pravom dugoročnom najmu, bez uvjeta iseljenja početkom turističke sezone. Zanimljivo je da agencija nudi i mogućnost plaćanja godinu dana unaprijed, kada cijena pada na 1.000 eura mjesečno.

Ponuda Eurovilla Split - Agencija za nekretnine pokazuje nešto više cijene. Na Manušu se stan od 55 kvadrata oglašava za 1.500 eura mjesečno, dok se u centru Splita za 50 kvadrata traži 1.600 eura. U njihovoj ponudi može se pronaći i niz primjera koji jasno pokazuju sezonski karakter splitskog najma.

Primjerice, na Žnjanu se trosoban stan od 80 kvadrata nudi za 1.150 eura, ali samo od listopada do svibnja. U Stobreču se 57 kvadrata iznajmljuje za 750 eura, također samo do 1. lipnja. Eurovilla ima i stan na Manušu koji se iznajmljuje od 1. listopada 2026. do 1. svibnja 2027., dok je u njihovoj ranijoj ponudi na Spinutu stan bio dostupan upravo od 1. listopada do 1. lipnja.

Slična je situacija kod Opereta nekretnine Split. U njihovoj aktualnoj ponudi stan od 55 kvadrata na Žnjanu stoji 1.300 eura mjesečno, a isti iznos traži se za 57 kvadrata. Na Skalicama se 64 kvadrata nudi za 1.200 eura, dok je stan od 84 kvadrata na Splitu 3 oglašen za 1.500 eura.

I Operetini oglasi potvrđuju fenomen privremenog povratka stanova na tržište. Stan od 84 kvadrata na Mejašima, primjerice, iznajmljuje se za 1.100 eura mjesečno, ali samo do 1. lipnja 2027.

Cijena nije jedini problem. Važan je datum iseljenja

Kada se podaci agencija usporede s privatnim oglasima, dobiva se prilično jasna slika. Za stan od približno 50 do 60 četvornih metara teško je govoriti o jedinstvenoj splitskoj cijeni, ali u aktualnoj ponudi iznosi od 800 do 1.300 eura mjesečno više nisu neuobičajeni. Na atraktivnijim lokacijama i kod kvalitetnije uređenih stanova cijena prelazi i 1.500 eura.

Još je važnije ono što se vidi iz uvjeta najma. Dio stanova doista se nakon ljeta ponovno nudi studentima i drugim podstanarima, ali oglasi agencija pokazuju da se često radi o najmu od listopada do svibnja ili lipnja. Drugim riječima, završetkom turističke sezone povećava se ponuda stanova, ali dio njih ponovno nestaje s tržišta dugoročnog najma čim se približi sljedeće ljeto.

Zbog toga se splitsko tržište ne može promatrati samo kroz pitanje koliko košta kvadrat. Za podstanara je jednako važno nudi li se stan cijelu godinu ili samo „do sezone“. Upravo oglasi agencija dobro ilustriraju tu razliku: na Plokitama se može pronaći 60 kvadrata za 1.100 eura uz dugoročni najam, dok se na drugim lokacijama nekretnine nude isključivo do svibnja ili 1. lipnja.

Zbog toga se u splitskim oglasima iz godine u godinu pojavljuje specifična kategorija stanova. Na prvi pogled riječ je o normalnom najmu po mjesečnoj cijeni, ali uz uvjet da najmoprimac izađe iz stana prije početka turističke sezone. Takav model može odgovarati dijelu studenata koji Split ionako napuštaju nakon završetka akademskih obveza, ali predstavlja znatno veći problem ljudima koji u gradu žive i rade cijele godine. Njima povratak apartmana na tržište tijekom listopada ne rješava dugoročno stambeno pitanje. Samo ga odgađa za nekoliko mjeseci.

Turisti još dolaze, podstanari već traže stanove

Upravo se početkom listopada najbolje vidi paradoks splitskog tržišta.

S jedne strane, grad je tijekom rujna ostvario više od 412 tisuća turističkih noćenja, a iz Turističke zajednice očekuju nastavak turističkog prometa i tijekom listopada. S druge strane, dio vlasnika već završava turističku sezonu i vraća nekretnine na tržište višemjesečnog najma. Split tako praktički ima dva paralelna tržišta smještaja koja se tijekom godine izmjenjuju.

Kada stignu turisti, dio stanova nestaje iz ponude za lokalno stanovništvo. Kada turisti odu, stanovi se ponovno pojavljuju – ali često samo do njihova povratka. Zato za splitske podstanare cijena od 700, 900 ili više od 1.000 eura više nije jedini podatak koji odlučuje o tome je li neki stan prihvatljiv. Ponekad je važnije ono što sitnim slovima stoji na kraju oglasa: „dostupno do 1. lipnja“.