Split ima dvije plaže prilagođene osobama s invaliditetom, Grad uputio važan apel građanima

Grad Split osigurao je dvije plaže prilagođene osobama s invaliditetom – na Žnjanu i Benama, kako bi im omogućio siguran, dostojanstven i ravnopravan pristup moru te bezbrižno uživanje u ljetnim aktivnostima.

"Pozivamo sve građane i posjetitelje da pokažu razumijevanje, solidarnost i odgovornost te omoguće osobama s invaliditetom nesmetano korištenje sadržaja koji su upravo njima namijenjeni.

Molimo da se ne zauzimaju pristupne rampe, dizalice za ulazak u more, rezervirana mjesta na plaži i ostala prilagođena infrastruktura, osim kada ih koriste osobe kojima su namijenjeni.

Zajedničkim odgovornim ponašanjem stvaramo Split koji je pristupačan, uključiv i otvoren za sve.

Hvala svim građanima i posjetiteljima na razumijevanju, uvažavanju i suradnji", poručili su iz Grada.