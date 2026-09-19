Split i Kina udružuju snage u istraživanju krša: Potpisan sporazum pod okriljem UNESCO-a

Rektor Sveučilišta u Splitu akademik Dragan Ljutić i prof. Zhang Cheng, u ime Međunarodnog istraživačkog centra za krš (IRCK) pod pokroviteljstvom UNESCO-a i Instituta za kršku geologiju Kineske akademije geoloških znanosti u Guilinu, potpisali su u petak, 18. rujna, Memorandum o razumijevanju.

Sporazumom se otvara prostor za međunarodnu znanstvenu suradnju u području krša, voda, okoliša te niza interdisciplinarnih istraživanja.

Krška područja imaju veliku prirodnu, okolišnu, kulturnu i društveno-gospodarsku važnost, ali istodobno predstavljaju vrlo osjetljive sustave zbog složenih hidrogeoloških procesa i povezanosti površinskih i podzemnih sustava.

Posebno su osjetljiva na onečišćenje, dok klimatske promjene, prirodne opasnosti, promjene u korištenju prostora, turizam i degradacija okoliša dodatno povećavaju potrebu za njihovim sustavnim istraživanjem i zaštitom.

Buduća suradnja trebala bi zato povezati različite znanstvene discipline i institucije, od geologije i hidrogeologije do inženjerstva, zaštite okoliša, tehnologije, gospodarstva, prava, zdravstva i kulturne baštine.

Suradnja već dala prve rezultate

Inicijator potpisivanja Memoranduma je izv. prof. dr. sc. Ivo Andrić s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu. Taj fakultet već ima potpisan Memorandum o razumijevanju s IRCK-om.

Dosadašnja suradnja rezultirala je uključivanjem u međunarodnu inicijativu Earth Observations for Global Typical Karst (EO4KARST), kao i nedavnom zajedničkom prijavom projekta na natječaj hrvatskog Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te Ministarstva znanosti i tehnologije Narodne Republike Kine.

Potpisivanju su nazočili i dekan Agromediteranskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Mario Bjeliš, prodekan prof. dr. sc. Frane Strikić, pročelnica Ureda rektora Ivana Pletković te Ana Ćosić, voditeljica Odjela za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju.

Na potpisivanje je stigla i delegacija kineskih znanstvenika i istraživača predvođena prof. Zhangom Chengom.