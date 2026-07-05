Split i dalje živi Svjetsko prvenstvo: Norveški navijači preplavili Zvončac

Mada je hrvatska nogometna reprezentacija ispala, i to nezasluženo, sa Svjetskog nogometnog prvenstva, svi smo još uvijek tužni, ali i ljuti zbog sudačkih odluka i nepravde prema našim Vatrenima. Ipak, istodobno svi poručujemo: Glavu gore, momci! Rađa se nova generacija Vatrenih i već na sljedećem velikom natjecanju očekujemo nove uspjehe naše izabrane vrste.

No Split i dalje živi u znaku najveće svjetske nogometne smotre, barem kada su u pitanju turisti. U i oko Fan zone na Zvončacu zatekli smo brojne norveške navijače te se još jednom uvjerili koliko je skandinavskih turista ovih dana u našem gradu.

Večeras igraju Norveška i Brazil. Davno je Slaven, veliki nogometni zaljubljenik, napisao kako pola Splita navija za Brazil. No večeras Zvončacom odjekuje: "Norge, Norge!"

Mladi norveški navijači rado su nam pozirali u svojim reprezentativnim dresovima, a neki su nosili i karakteristične vikinške kacige.

Neka pobijedi nogomet!