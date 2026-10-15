SPLIT GORI UOČI AJAXA! Tisuće navijača u korteu prema Poljudu, pogledajte kako izgledaju prilazi stadionu

Split živi za Hajduk! Uoči večerašnjeg susreta s nizozemskim Ajaxom, navijači Bijelih priredili su korteo koji je još jednom pokazao koliko nogomet znači gradu pod Marjanom.

Velika kolona Torcide krenula je od Plavog stabla prema Poljudu, a ulice oko stadiona pretvorile su se u more navijača. Uz pjesmu, podignute ruke, zastave i dimne baklje, tisuće okupljenih stvarale su atmosferu kakva se može doživjeti samo u Splitu.

Fotografije prikazuju nepreglednu kolonu navijača koja se proteže prilazima Poljudu, dok se iznad okupljenih uzdiže gusti narančasti dim. U masi se ističu velike navijačke zastave, a cijeli prizor dodatno naglašava veličanstvena kulisa poljudskog stadiona.

Na ulicama su se okupili brojni navijači i građani koji su pratili prolazak kortea, fotografirali i snimali atmosferu uoči utakmice.

Poljud se sprema za veliku europsku večer, a sudeći prema prizorima s gradskih ulica, navijačka atmosfera dosegnula je vrhunac i prije prvog sučeva zvižduka.

Hajduk i Ajax uskoro će odmjeriti snage na travnjaku, no jedno je već sada sigurno – Split je još jednom pokazao koliko snažno živi za svoje Bijele.

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