Split gori. U zraku je 36.3 °C

Split je danas zahvatio novi val ekstremnih vrućina. Temperatura zraka tijekom dana dosegnula je 36,3 Celzijeva stupnja, no unatoč nesnosnoj sparini i crvenom upozorenju zbog toplinskog vala, riječ je o vrijednosti koja je i dalje osjetno niža od lipanjskog rekorda.

Prema podacima DHMZ-a, najviša temperatura zraka ikad izmjerena u Splitu tijekom lipnja iznosi 38,5 °C, a zabilježena je 20. lipnja 2024. godine. To znači da je današnja temperatura bila više od dva stupnja niža od rekordne.

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Još toplije od Splita u lipnju je bilo u nekoliko dalmatinskih gradova. Rekorder je Knin, gdje su 28. lipnja 2022. izmjerena čak 40,4 °C, jedina vrijednost iznad 40 stupnjeva na ovoj ljestvici.

Na drugom mjestu nalazi se Metković s 39,8 °C, također izmjerenih 28. lipnja 2022. godine.

Slijede Split (38,5 °C), Ploče (38,3 °C), Makarska (38,1 °C) i Hvar (38,0 °C). U Šibeniku je najviša lipanjska temperatura iznosila 37,6 °C, u Dubrovniku 37,5 °C, dok je Zadar zabilježio rekord od 35,1 °C.

Prema prognozi DHMZ-a, vrhunac aktualnog toplinskog vala očekuje se u nedjelju, kada bi temperature u dijelovima Hrvatske mogle dosezati i 39 °C, zbog čega su za velik dio zemlje na snazi narančasta i crvena upozorenja na opasne vremenske uvjete.