Split glazbom obilježio Dan antifašističke borbe: Na Trgu Gaje Bulata održan svečani koncert

Grad Split i ove je godine prigodnim programom obilježio Dan antifašističke borbe, jedan od najvažnijih datuma hrvatske moderne povijesti. Središnji događaj obilježavanja bio je svečani koncert održan u večernjim satima na Trgu Gaje Bulata, koji je okupio građane i posjetitelje u ozračju sjećanja na antifašističku borbu i njezine vrijednosti.

U sklopu večerašnjeg programa nastupili su mezzosopranistica Ivona Bosančić Lasić, bariton Marko Lasić i tenor Stefan Kokoškov, uz instrumentalnu pratnju Danire Ipavec. Publika je imala priliku uživati u bogatom glazbenom repertoaru, a programu se pridružio i KUDŽ Filip Dević, jedno od najstarijih kulturno-umjetničkih društava u Dalmaciji.

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Dan antifašističke borbe u Hrvatskoj se obilježava 22. lipnja, u spomen na osnivanje Prvog sisačkog partizanskog odreda 1941. godine u šumi Brezovica kraj Siska. Taj se događaj smatra početkom organiziranog otpora fašizmu i nacizmu na području Hrvatske tijekom Drugog svjetskog rata. Antifašizam je danas jedna od temeljnih vrednota hrvatskog ustavnog poretka te važan dio europske demokratske tradicije.