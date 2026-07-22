SPLIT GA NE ZABORAVLJA Splićani večeras odali počast jednom od svojih najvoljenijih zabavljača

Trg Gaje Bulata večeras je ispunjen smijehom, glazbom i emocijama. U tijeku je šesto izdanje manifestacije "Ćubijevi dani smija", kojom Split odaje počast nezaboravnom komičaru i glazbeniku Damiru Mihanoviću Ćubiju.

Memorijalna večer ujedno otvara ovogodišnje "Splitske litnje kolure", a organizira se uz potporu Turističke zajednice grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Ovogodišnji program posvećen je "ženskim pozdravima" Ćubiju. Publiku zabavlja glumica i jedna od pionirki hrvatske stand-up scene Arijana Čulina, dok je za glazbeni dio večeri zadužena Zrinka sa svojim bendom. Pjevačica ujedno posebnim nastupom odaje počast Ćubiju, čime dodatno obilježava večer ispunjenu uspomenama.

Na velikom ekranu prikazuju se i snimke Damira Mihanovića Ćubija koje podsjećaju na njegov humor, glazbu i neizbrisiv trag koji je ostavio u Splitu.

Brojni prijatelji, kolege i građani okupili su se kako bi još jednom zajednički odali počast čovjeku koji je desetljećima svojim nastupima nasmijavao i zabavljao publiku.

Atmosferu s Trga Gaje Bulata zabilježio je naš fotoreporter Bepo.