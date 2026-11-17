17.11.1938. - Preminuo Ante Trumbić

Postoje ljudi čiji životni put nadilazi granice njihova rodnog grada, ali čije ime s tim gradom ostaje neraskidivo povezano. Jedan od njih svakako je Ante Trumbić, hrvatski političar, pravnik, diplomat i nekadašnji splitski gradonačelnik, koji je preminuo u Zagrebu u studenome 1938. godine. Ovih se dana obilježava 88. obljetnica njegove smrti, a uspomena na ovog istaknutog Splićanina i danas je sastavni dio političke i kulturne povijesti Dalmacije.

Koliko je Trumbić značio svojim suvremenicima, najbolje govori podatak o njegovu posljednjem ispraćaju. Na pogrebu u Splitu okupilo se oko 40.000 ljudi, što je za tadašnje prilike predstavljalo izniman događaj. Pogrebna povorka prolazila je gradom satima, a od velikog političara oprostili su se brojni građani, predstavnici javnog života i ljudi pristigli iz drugih dijelova Dalmacije.

Od siromašne težačke obitelji na Lučcu do splitskog gradonačelnika

Ante Trumbić rođen je 1864. godine u splitskom predjelu Lučac, u težačkoj obitelji. Njegovo podrijetlo bilo je skromno, ali se obrazovanjem, radom i političkim angažmanom uspio uzdići među najutjecajnije hrvatske političare svojega vremena. Pravo je studirao u Zagrebu, Beču i Grazu, gdje je 1890. godine doktorirao.

Po povratku u Dalmaciju uključio se u politički život, nadahnut pravaškim idejama Ante Starčevića. Bio je zastupnik u Dalmatinskom saboru i Carevinskom vijeću u Beču, a posebno se zalagao za ujedinjenje Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom, koje su tada bile administrativno razdvojene unutar Austro-Ugarske Monarhije.

Za splitskog gradonačelnika izabran je krajem 1905. godine, a dužnost je obnašao do sredine 1907. godine. Iako njegov gradonačelnički mandat nije bio dug, Trumbić je već tada uživao velik politički ugled. Bavio se i pitanjima uređenja grada, a bio je prvi predsjednik Društva za poljepšavanje Bačvica, koje je djelovalo na poboljšanju izgleda i uređenja toga dijela Splita.

Na međunarodnoj pozornici borio se protiv talijanskih pretenzija na Dalmaciju

Početkom Prvoga svjetskog rata Trumbić napušta Austro-Ugarsku i odlazi u političku emigraciju. Godine 1915. postaje predsjednik Jugoslavenskog odbora, organizacije koja je nastojala međunarodnoj javnosti predstaviti interese južnoslavenskih naroda unutar Monarhije.

Jedna od njegovih najvažnijih političkih zadaća bila je borba protiv talijanskih teritorijalnih zahtjeva na istočnoj obali Jadrana. Londonskim ugovorom iz 1915. godine Italiji su bili obećani znatni dijelovi hrvatske obale i otoka, čemu se Trumbić snažno protivio.

Godine 1917. s predsjednikom srbijanske vlade Nikolom Pašićem potpisuje Krfsku deklaraciju, dokument koji je predviđao stvaranje zajedničke južnoslavenske države nakon završetka rata. Trumbić se pritom zalagao za priznanje nacionalnih posebnosti i ravnopravnost naroda koji bi u njoj živjeli.

Nakon raspada Austro-Ugarske i stvaranja Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine postao je prvi ministar vanjskih poslova nove države. Sudjelovao je na Pariškoj mirovnoj konferenciji, gdje je nastojao ograničiti talijanske teritorijalne zahtjeve. Nakon potpisivanja Rapallskog ugovora 1920. godine, kojim su Italiji ipak pripali dijelovi istočnojadranskog područja, napustio je ministarsku dužnost.

Od zagovornika zajedničke države do razočaranog protivnika centralizma

Trumbićev politički život obilježili su veliki zaokreti, ali i trajno nastojanje da se zaštite hrvatski nacionalni interesi. Iako je bio jedan od najvažnijih zagovornika stvaranja zajedničke južnoslavenske države, ubrzo se razočarao njezinim političkim uređenjem.

Posebno se protivio centralizmu i neravnopravnom položaju hrvatskog naroda. Nakon donošenja Vidovdanskog ustava 1921. godine sve snažnije zagovara federalističko uređenje države. Tijekom sljedećih godina postupno se približavao hrvatskom seljačkom pokretu, a 1931. godine pristupio je Hrvatskoj seljačkoj stranci.

U posljednjim godinama života sve je otvorenije izražavao uvjerenje da hrvatsko pitanje neće biti riješeno unutar postojećeg državnog sustava. Političar koji je sudjelovao u stvaranju prve jugoslavenske države tako je dočekao kraj života duboko razočaran njezinim razvojem.

Posljednji ispraćaj koji Split nije zaboravio: 40.000 ljudi i povorka duga nekoliko sati

Trumbićeva smrt u Zagrebu u studenome 1938. izazvala je veliko zanimanje i žalost javnosti. Od njega su se oprostile tisuće ljudi, a njegovi posmrtni ostaci prevezeni su u rodni Split. Na putu prema Dalmaciji građani su se okupljali kako bi mu odali posljednju počast.

U Splitu je njegov odar bio postavljen na Peristilu, gdje su brojni građani dolazili iskazati poštovanje. Potom je uslijedio veličanstven pogreb, na kojem se, prema povijesnim zapisima, okupilo oko 40.000 ljudi. Pogrebna povorka od Peristila do samostana sv. Frane na Rivi trajala je više od pet sati.

O razmjerima događaja svjedoči i tadašnji splitski tisak. Jadranski dnevnik oprostio se od Trumbića nazivajući ga „Prvim sinom Splita i velikim borcem za slobodu hrvatskoga naroda“.

Pokopan je u klaustru samostana sv. Frane, a njegov nadgrobni spomenik, izrađen 1939. godine, djelo je velikog hrvatskog kipara i Trumbićeva prijatelja Ivana Meštrovića.

Njegovo ime i danas nosi dio splitske obale

Zanimljivo je da je Ante Trumbić još za života dobio jednu od najvećih počasti koju mu je rodni grad mogao iskazati. Već 1918. godine dio splitske obale, dotadašnja Ilirska obala, dobio je ime Trumbićeva obala, koje se zadržalo do danas.

Njegova rodna kuća u Radunici također čuva uspomenu na istaknutog Splićanina. Povodom 80. obljetnice smrti 2018. godine ondje je postavljena nova spomen-ploča, rad akademskog kipara Kažimira Hraste.

Ostavio je i vrijednu knjižnu te arhivsku baštinu, čiji se dijelovi danas čuvaju u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu i drugim hrvatskim ustanovama.

Osamdeset i osam godina nakon njegove smrti, Ante Trumbić ostaje jedna od najznačajnijih političkih osoba koje je Split dao Hrvatskoj. Njegov životni put, od težačkog Lučca do međunarodnih pregovaračkih stolova, svjedoči o burnom vremenu u kojem se odlučivalo o budućnosti Dalmacije i hrvatskog naroda.

A možda najsnažniju sliku njegove povezanosti s rodnim gradom i danas pruža onaj studeni 1938. godine, kada su deseci tisuća ljudi ispunili splitske ulice kako bi se posljednji put oprostili od svojega sugrađanina.