Split Film Festival krenuo izložbom medijske umjetnosti, danas slijedi filmsko otvaranje

Nakon jučerašnjeg otvorenja Konkurencije medijske umjetnosti u Salonu Galić, danas počinje i filmski dio 31. Split Film Festivala.

Izložba ostvarena u suradnji s HULU Split, nakon dvadeset godina vraća medijsku umjetnost u konkurencijski program festivala. U Salonu Galić predstavljeni su radovi Urške Preis, Erica del Castilla, Angele Bedekovic, Matthiasa Grunskyja, Jenne Caravello i Huang Jianminga, a izložba će biti otvorena tijekom trajanja festivala od 11. do 18. rujna s produženim trajanjem i nakon festivala do 24. rujna.

Danas nas očekuje veliko otvorenje filmskog dijela festivala s početkom u 20:30 u Kinu Karaman, projekcijom filma Az Zeeb čileanskog autora Rafaela Guendelmana. Rafael, Čileanac židovskog i palestinskog podrijetla, nakon smrti svoje bake s očeve strane otkriva nekoliko Super 8 filmskih rola, što ga vodi iz Čilea u Izrael i Palestinu dok spaja dvije isprepletene priče obilježene egzilom, sjećanjem i otporom. Film otvara konkurenciju dugometražnog filma, koja ove godine donosi osam naslova, među kojima su tri svjetske i jedna europska premijera.

Filmski program nastavlja se do 18. rujna, a tijekom festivala bit će prikazano ukupno 59 filmova iz 27 zemalja, uz konkurencijske programe dugometražnog i kratkog filma, program medijske umjetnosti, retrospektive, eksperimentalni i hrvatski film te niz popratnih programa, predavanja i radionica.

Ulaznice za projekcije u Kinu Karaman dostupne su online putem web stranice festivala ili na blagajni kina 30 minuta prije projekcije. Ulaz na ostale programe je slobodan.

Kompletan program i raspored dostupni su na web stranici Split Film Festivala.