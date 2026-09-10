Split dva dana u znaku inovacija: Više od 50 govornika okupilo se na konferenciji Innovate Split

Tehnološki park Split danas i sutra je središte inovacija, investicija i startup scene. Drugo izdanje konferencije Innovate Split okupilo je domaće i međunarodne inovatore, investitore, tehnološke lidere i poduzetnike s ciljem povezivanja ideja, kapitala i znanja.

Tijekom dvodnevnog programa više od 50 govornika predstavit će najnovije trendove u području umjetne inteligencije, robotike, novih tehnologija, financiranja inovacija i razvoja startupova. Sudionike očekuju predavanja, panel rasprave, radionice i brojni sadržaji za umrežavanje.

Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić pojasnila je koliko je konferencija Innovate važna za grad Split.

- Već smo drugu godinu u Tehnološkom parku i vidi se veliki napredak u odnosu na prošlu godinu. Ove godine imamo dva dana na kojima će biti oko 300 sudionika, oko 50 govornika na nekoliko pozornica. Nama u Gradu je izrazito zadovoljstvo kako ovaj kongres raste te bih pohvalila organizatore koji su uložili nevjerojatan trud kako bi ovaj kongres bio na svjetskoj razini, kazala je Dorčić.

Istaknula je kako je važnost ove konferencije pozicioniranje na svjetskoj sceni te razmjena iskustava, znanja ali i prilika za buduće suradnje i projekte.

Konferencija predstavlja platformu za razmjenu iskustava, razvoj novih poslovnih prilika i jačanje Splita kao rastućeg regionalnog centra inovacija i tehnologije.

Direktor Tehnološkog parka Split Goran Batinić zadovoljan je ovogodišnjim izdanjem te vjeruje kako će Innovate Split postati tradicija.

- Imamo jako puno događanja, druženja i sadržaj je raznovrstan. Na četiri pozornice odvijati će se razne radionice, a ovo je prilika našim poduzetnicima kojih u Tehnološkom parku ima jako puno da razmijene ideje te nauče nešto novo. Ovdje imamo oko 70 poduzetnika, a cilj nam je poticati poduzetništvo u našem gradu, kazao je Batinić.

Pročelnica službe za razvoj grada Splita Antonija Eremut Erceg zadovoljna je projektom i idejom koja je nastala još davne 2018. godine.

- Od 2018. godine do danas smo učili jako puno. Od ideje koja je realizirana kroz europske fondove do današnje konferencije i Tehnološkog parka prošlo je dosta vremena, ali smo ponosni jer smo uspjeli realizirati samu ideju. Ponosni smo na Tehnološki park Split, a posebno na sve ljude koji su danas došli na konferenciju iz raznih zemalja što je dobar znak da infrastruktura jako dobro funkcionira. Svaki projekt na kraju dana ovisi o ljudima koji rade na njemu te mi je drago vidjeti koliko je ljudima na projektu stalo da on uspije, zaključila je Eremut Erceg.

Na Innovate Split sudjeluje i splitsko Sveučilišt,e a prorektor za infrastrukturu Nikša Jajac istaknuo je važnost ovakvih konferencija.

- Ovo je izuzetan događaj koje je splitsko Sveučilište prepoznalo prošle godine i dalo podršku. Drugi put je nešto teže organizirati nego prvi put, a kad napravite ovakav iskorak u odnosu na prvi put onda ste napravili čudo i stvorili nešto za buduće godine te vjerujem kako će ova konferencija postati tradicija. Bit Sveučilišta je biti inovativan pa smo tako uključili naše studente u tu priču jer se nadopunjujemo. Kad to sve spojimo s gospodarstvom i tvrtkama koje su ovdje onda je to mjesto na kojem Sveučilište mora biti, zaključio je Jajac.

Ideja drugog dana je klasični konferencijski format zamijeniti manjim susretima, praktičnim radom i neposrednim razgovorom sa stručnjacima. Pritom je cilj program otvoriti ljudima koji možda nisu dio tehnološke ili startup zajednice, ali žele steći nova znanja, upoznati ljude iz drugih područja ili pronaći nove poslovne kontakte.