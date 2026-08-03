Split dva dana slavi Oluju: Mimohod branitelja, Hrvatska vojska, veliki koncerti i vatromet na Rivi

Split će i ove godine prigodnim dvodnevnim programom obilježiti Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije "Oluja".

Građane i posjetitelje očekuju odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima, svečani mimohod s ratnim zastavama, koncerti na Rivi, prigodni vatromet te predstavljanje Hrvatske vojske na Zapadnoj obali.

Odavanje počasti poginulim braniteljima

Program započinje u utorak, 4. kolovoza, polaganjem vijenaca i cvijeća na gradskom groblju Lovrinac i u Parku hrvatskih branitelja.

U 19 sati u crkvi Gospe od Zdravlja bit će služena sveta misa zahvalnica.

U večernjim satima središtem Splita proći će svečani mimohod hrvatskih branitelja s ratnim zastavama. U mimohodu će sudjelovati Limena glazba HGD "Stjepan Radić" i Mažoretkinje grada Splita.

Središnji dio programa na Rivi započet će u 20.30 sati, dok je u 21 sat predviđen koncert Revijskog orkestra "Domovini s ljubavlju".

Raketna topovnjača na Zapadnoj obali

Poseban dio programa bit će održan na Zapadnoj obali, gdje će građani od 10 do 20 sati moći razgledati raketnu topovnjaču RTOP-12 "Kralj Dmitar Zvonimir".

U Info zoni Hrvatske vojske, koja će biti otvorena od 10 do 18 sati, posjetitelji će moći razgovarati s pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske te doznati više o vojnom pozivu, mogućnostima školovanja i razvoju karijere u Hrvatskoj vojsci.

Prljavo kazalište i vatromet na Rivi

Obilježavanje se nastavlja u srijedu, 5. kolovoza, kada će na Rivi u 21.30 sati nastupiti Prljavo kazalište.

U 22.30 sati s Gata sv. Nikole bit će upriličen prigodni vatromet, kojim će biti zaokružena proslava Dana pobjede u Splitu.

Istoga dana u 21 sat na igralištu Turističko-ugostiteljske škole bit će izvedena opera "Nikola Šubić Zrinjski" Ivana pl. Zajca. Domoljubna tematika i priča o obrani domovine prigodno će se uklopiti u obilježavanje obljetnice Oluje.

Iz Kabineta gradonačelnika pozvali su sve građane i posjetitelje da se pridruže programu, odaju počast hrvatskim braniteljima te jedan od najvažnijih datuma suvremene hrvatske povijesti obilježe u ozračju zajedništva, zahvalnosti i ponosa.