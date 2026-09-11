SPLIT - DUBROVNIK 74-59: Žuti se plasirali u finale Kupa Splita

Danas i sutra na Gripama se održava drugi Kup Splita, a momčadi koje nastupaju su Split, Dubrovnik, Anwill i Široki.

U prvoj polufinalnoj utakmici sastali su se Anwill i Široki, a slavio je Široki rezultatom 60:69 i tako se plasirao u polufinale.

U drugoj je polufinalnoj utakmici Split porazio Dubrovnik rezultatom 74:59 i izborio finale protiv Širokog. Žuti su slavili nakon rezultatski bolje prve tri četvrtine 16:12, 27:16, 13:10, dok je posljednja pripala Dubrovniku 18:21.

"McLaughlin i Kačinas pokazali su kvalitetu, energiju i borbenost, mi se tek okupljamo i trebat će nam vremena, ali mislim da su navijači mogli biti zadovoljni s njima dvojicom, kao i s cijelom ekipom. Palavra nije iznenađenje, mi ga pratimo, znamo koliko može. Zaslužio je ovoliku minutažu, reagirao je na pravi način. Što se Perkovića tiče on je klasa, trenutačno je bez kluba, praktički se uzajamno pomažemo. Ova praksa je normalna u Europi. Vidjet ćemo, možda postoji šansa i da ostane. Finale će biti kvalitetno, Široki ima ozbiljan roster, to je nivo s jačim tijelima, ali mi ćemo pokušati parirati energijom. Isplati se doći na Gripe i pogledati finale", rekao je Splitov trener Damir Rančić.

Utakmica za treće mjesto između Anwilla i Dubrovnika na rasporedu je od 17:30, dok je finale između Širokog i Splita na rasporedu od 20 sati.