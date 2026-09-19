Split doveo pojačanje iz Njemačke: Na Gripe stiže 207 centimetara visoki centar

Benedikt Turudić novi je igrač Splita. Dvadesetdevetogodišnji košarkaš visok 207 centimetara protekle dvije sezone nosio je dres Hamburga, u kojem je bio i kapetan.

Gotovo cijelu seniorsku karijeru proveo je u Njemačkoj. Košarkaški put započeo je u rodnom Gessenu, a jednu je sezonu kao junior proveo u Cedeviti. Nakon toga igrao je za Albu Mitteldeutscher, Göttingen, Löwen i Telekom Bonn.

Turudić ima hrvatsku putovnicu, a u žutom dresu nosit će broj 44.

– Jako sam uzbuđen i radujem se dolasku u Split. Dobiti priliku igrati za takav klub, u takvom gradu, jako mi puno znači. Jedva čekam pridružiti se ekipi i da krenemo raditi zajedno – poručio je Turudić.

Iz kluba su mu kratko poručili: "Benedikt, dobrodošao na Gripe!"