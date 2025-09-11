Split domaćin velikog taekwondo spektakla: Hrvatska i BiH odmjerit će snage na Gripama

U velikoj dvorani Sportskog centra Gripe u Splitu ove subote, 13. rujna, s početkom u 18 sati održat će se prijateljski taekwondo susret kombiniranih reprezentacija Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Organizator događaja je Taekwon-do klub Split, prvi klub ovoga sporta u Dalmaciji, osnovan davne 1968. godine. Klub je iznjedrio brojne trenere i sportaše čiji su nasljednici danas nositelji svjetskih i olimpijskih medalja, a sada se nakon gotovo tri desetljeća u Split vraća veliki međunarodni taekwondo spektakl.

Povijesni trenutak

Posljednji ovakav događaj u Splitu održan je još 1996. godine, kada su se susrele reprezentacije Hrvatske i Južne Koreje. Ovaj put, splitska publika imat će priliku vidjeti borbe hrvatskih i bosanskohercegovačkih reprezentativaca u više kategorija – juniora, seniora, muškaraca i žena – uz atraktivne demonstracije formi (Hyong).

Forme, koje predstavljaju unaprijed određene borbene koreografije, dio su obaveznih ispita za pojaseve u taekwondou i prava poslastica za gledatelje. Predviđeno je deset borbi te pojedinačno natjecanje u formama.

Vrhunski borci u Splitu

Publika će imati priliku gledati nacionalne prvake i osvajače europskih medalja. Posebno se iščekuje meč hrvatskog reprezentativca Andrea Čeka, brončanog s Europskog prvenstva, protiv iskusnog BiH borca Farisa Svrake, dvostrukog osvajača europskih srebrnih medalja.



Spektakl obećava i okršaj hrvatskog reprezentativca Marina Lucića s bosanskohercegovačkim borcem Tarikom Okerićem, čiji su mečevi uvijek izazivali veliko uzbuđenje.

Ništa manje zanimljive neće biti ni borbe u ženskoj konkurenciji, gdje se također očekuju vrhunski dvoboji.

Više od sporta

Organizatori su najavili i dodjele posebnih priznanja zaslužnim pojedincima, a namjera je da se ovo natjecanje u Splitu održava svake godine te postane tradicija.

“Želja nam je razvoj taekwondoa u Splitu i Dalmaciji, a ovaj događaj je važan korak u tom smjeru”, poručuju iz Taekwondo kluba Split.